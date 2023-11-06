Когда и зачем? Адвокат ответила на слухи о «бегстве» Блиновской из-под домашнего ареста

Фото, видео: Софья Сандурская / ТАСС; 5-tv.ru

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Скандального блогера заподозрили в том, что она не соблюдает правила меры пресечения.

Елена Блиновкую подозревают в нарушении домашнего ареста. По словам адвоката Натальи Сальниковой, ее подзащитная условий меры пресечения не нарушала. Об этом юрист рассказала 5-tv.ru.

Ранее Замосковрецкий суд Москвы продлил меру пресечения в отношении Елены Блиновской на три месяца, то есть до 26 января 2024 года. Ей запрещено пользоваться интернетом и покидать дом без разрешения следователя.

О том, что скандальный блогер могла нарушить меру пресечения, стало известно 6 ноября, в понедельник. Получив соответствующий сигнал с браслета, правоохранители приехали в дому Блиновской, но нарушений не зафиксировали.

По словам Натальи Сальниковой, ее подзащитная не нарушала условия домашнего ареста.

«Это все неправда», — заявила юрист.

Елена Блиновская известна пользователям социальных сетей как блогер-миллионник и создатель «Марафона желаний». В апреле текущего года она была задержана при попытке покинуть Россию. Ее подозревают в неуплате налогов и отмывании денег.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об еще одном блогере-миллионнике, задержанном в Москве. Речь об Аязе Шабутдинове. Чем он знаменит и в чем его подозревают?