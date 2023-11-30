«Была на дне»: Седокова раскрыла страшную правду о своем весе

Фото, видео: © РИА Новости / Светлана Шевченко; 5-tv.ru

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Сколько певица весила до экстримального похудения.

Анна Седокова заявила, что похудела более чем на десять килограммов. Шокирующее признание звезда сделала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на самом громком событии осени — XXVIII Церемонии вручения Премии «Золотой Граммофон».

«В момент нахождения на дне мой вес был 75 килограммов. Сейчас, поучается, до проекта „Последний герой“ я думала, что похудела и выгляжу классно. Я весила 67, сейчас 63-64, и это, конечно, большой шаг, большая внутренняя работа. Я горжусь собой», — рассказала Седокова.

В марте на Седокову обрушился шквал критики из-за появившегося живота. Звезда рассказала, что изъяны фигуры все чаще стали появляться у нее после третьих родов.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Седокова установила для себя ограничения по времени, проведенном в социальных сетях. Она отметила, что заходит в личные блоги только после того, как завершила все дела. Певица никогда не скролит ленту впустую. Сперва она обязательно должна что-то сделать или выложить, а уже затем смотреть, как обстоят дела у других.