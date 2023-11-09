Потеряли стыд: кто из отечественных звезд открыто говорит о сексе
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Не для всех знаменитостей эта тема является запретной.
Звезды шоу-бизнеса, также как и обычные люди, ведут половую жизнь и имеют свои сексуальные предпочтения. Издание 7Дней.ru рассказало, кто из звезд не скрывает интимные моменты и открыто о них говорит на публике.
Анна Седокова
Певица Анна Седокова часто рассказывает про половую жизнь со своим супругом и баскетболистом Янисом Тиммой. Она признавалась, что их секс длится два часа.
После такого заявления фанаты артистки были в шоке. Но Седокова считает, что разговорами об интимной жизни она передает свой опыт другим.
Анна Седокова.
Ольаг Бузова
Певица Ольга Бузова не стыдится рассказывать подробности о своей половой жизни. Недавно она признавалась, что у нее не было секса уже два года.
Ольга Бузова.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что русская порноактриса научила Запад заниматься сексом.