«Сеют нестабильность»: Эстония вслед за Финляндией хочет закрыть границу с Россией

Эстония хочет закрыть границу с Россией для защиты от «гибридных атак»

Фото: Sergei Stepanov / ТАСС

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Страны НАТО выразили солидарность с финнами, которые жаловались на поток мигрантов.

Эстония готова закрыть границу с Россией из-за ситуации с мигрантами, которую Финляндия называет «гибридной атакой». Заявил об этом глава эстонского МИД Маргус Цахкна на совещании с коллегами из Северных и Балтийских стран на полях встречи министров иностранных дел НАТО.

«Откровенная гибридная атака России, которая направлена на то, чтобы посеять беспокойство и нестабильность… Эстония готова закрыть границу с Россией и защититься от любых гибридных атак», — сказал он.

Цахкна добавил, что министры Эстонии и других стран в ходе совещания выразили солидарность с Финляндией, которая закрыла границы из-за потока мигрантов. Они также заявили о готовности помочь Хельсинки при необходимости.

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Напомним, сначала Финляндия закрыла четыре из восьми КПП, ближайшие к Санкт-Петербургу, на границе с Россией. Власти отмечали, что пришлось действовать решительно, чтобы стабилизировать ситуацию на восточном фронте. Хельсинки якобы удалось зафиксировать подтверждения того, что «власти иностранного государства или другие субъекты» содействовали незаконной миграции в Финляндию.

Позже Финляндия начала приостанавливать работу пункта «Вартиус» из-за «перегруза». А 28 ноября Хельсинки объявил о полном закрытии границы с Россией.

А недавно Эстония стала готовиться к закрытию границы с Россией: были усилены меры безопасности в пунктах пропуска.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что соглашение о пересечении границы России и Украины прекратило действие.