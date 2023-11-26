Обострение проблемы беженцев в Европе: как Запад сам создает себе трудности
Конфликт на Ближнем Востоке вновь обострил проблему беженцев в Европе
Фото, видео: Reuters / LEHTIKUVA; 5-tv.ru
Мигранты ищут любую лазейку. Основной поток идет через Средиземное море, но там осенние шторма, и они ищут альтернативные маршруты, в том числе через Россию.
Конфликт на Ближнем Востоке вновь обострил проблему беженцев в Европе. Единая пограничная служба Евросоюза отмечает рекордный с 2016 года рост числа нелегальных мигрантов. Их уже под 300 тысяч прибыло. Понятно, что это не полтора-два миллиона, как было на пике кризиса в 2014 и 2015 годах, когда шли колонны через Турцию и Балканы. Но ситуация усложняется.
На этой неделе ирландский Дублин полыхнул как спичка, якобы мигрант напал с ножом на прохожих, его скрутили, а патриотично настроенные радикалы разнесли полгорода, нападая как на центры для беженцев, так и на магазины с электроникой. Но понятно, что ситуация может повториться практически в любом городе Евросоюза.
Мигранты ищут любую лазейку. Основной поток идет через Средиземное море, но там осенние шторма, и они ищут альтернативные маршруты, в том числе через Россию.
Призрак нового мигрантского кризиса так напугал финнов, что они закрыли почти все КПП на границе. И это вызвало много вопросов — прежде всего, а зачем так резко? И почему для всех, даже для перевозчиков грузов?
Или у страха глаза велики, или это часть большой геополитической игры по давлению на Россию, где финны оказались крайними. В политическом и географическом смысле.
Репортаж с российско-финской границы корреспондента «Известий» Романа Ишмухаметова.
Их одежда явно не для заполярной стужи, но мягкая евро-зима еще так далека.
«Здесь очень холодно, я голоден и чувствую себя беззащитным. Мы живем в неизвестности. Я не понимаю, разрешат ли нам перейти границу, я не знаю, что нас ждет», — рассказал мигрант из Сирии.
Такие разные, но такие похожие иностранцы. Индия, Эретрея, Сомали, Ирак — далеко не полная география стояния у финской границы.
«Здесь примерно 200 человек. Я очень надеюсь, что завтра нам удастся перейти границу, потихоньку пропускают некоторые машины», — сообщил один из мигрантов.
КПП Салла в Мурманской области работало хоть и без выходных, но всего четыре часа в день. Все явно не пройдут. И не прошли.
Дорогу ночью замело. Через несколько десятков километров уже финская Лапландия.
До границы граждане арабских стран добирались всеми видами транспорта: самолеты, такси, финальный рывок уже на велосипедах. Пешком пересекать КПП нельзя.
Погранпункт Салла работает четыре часа и в среднем за это время границу успевают пройти около полсотни человек. Вот эти таксисты стоят и ждут, пропустят их или нет.
Ждут, чтобы в случае отказа со стороны финнов забрать клиентов и заработать еще за обратный путь.
Искусственно созданный на границе кризис по сути оказался лишь поводом, чтобы власти Финляндии могли огородится. На всем протяжении почти 1300-километровой границы остался лишь один переход Лотта, самый северный и самый неудобный.
Это теперь единственное даже не окно, а маленькая форточка в Финляндию и всю Северную Европу. Полторы сотни человек заставили финские власти закрыть почти всю границу, хотя, например, восемь лет назад, когда Суоми наводнили из Швеции 30 тысяч афганцев и иракцев, никто не отгораживался от соседа. И это при том, что граница в России контролируется, пересечь ее нелегально невозможно. Без каких-либо консультацией финны повесили замки.
«Для финского общества, особенно приграничных районов Финляндии с Россией, никакой выгоды от такого глупого решения нет и не может быть. Естественно, это один убыток», — говорит руководитель исследовательских программ фонда исторической памяти Владимир Симендей.
Отношения между Россией и Финляндией — и так холоднее некуда. Сейчас ежемесячно из нашей страны в Суоми — везут через автомобильные пункты пропуска товаров на 7- 11 миллионов евро. А ведь было в десять раз больше…. Финны сами себе если уж не закрыли, то очень усложнили экспорт в страны центральной Азии. Еще десятки, если не сотни, миллионов потерянных долларов. Окончательно разорваны связи между семьями.
Всего несколько десятков человек вызвали у финского руководства настоящую паранойю, которая оказалась заразна, словно коронавирус.
«Причина — это то, что Финляндия должна сейчас демонстрировать в Евросоюзе максимально активную русофобскую позицию. Финляндия оправдывается перед НАТО, перед Евросоюзом за то, что долгое время была максимально комплиментарна к России», — поделился Дмитрий Солонников, директор Института современного государственного развития.
Норвегия заявила, что тоже закроет границу, если придется. Президент Эстонии приехал в Нарву оценить обстановку, где не было ни одного мигранта.
Так вырастает новый железный занавес, крушению которого так радовались в Европе, что не заметили, как возвели новый.