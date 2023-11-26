Обострение проблемы беженцев в Европе: как Запад сам создает себе трудности

Фото, видео: Reuters / LEHTIKUVA; 5-tv.ru

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Мигранты ищут любую лазейку. Основной поток идет через Средиземное море, но там осенние шторма, и они ищут альтернативные маршруты, в том числе через Россию.

Конфликт на Ближнем Востоке вновь обострил проблему беженцев в Европе. Единая пограничная служба Евросоюза отмечает рекордный с 2016 года рост числа нелегальных мигрантов. Их уже под 300 тысяч прибыло. Понятно, что это не полтора-два миллиона, как было на пике кризиса в 2014 и 2015 годах, когда шли колонны через Турцию и Балканы. Но ситуация усложняется.

На этой неделе ирландский Дублин полыхнул как спичка, якобы мигрант напал с ножом на прохожих, его скрутили, а патриотично настроенные радикалы разнесли полгорода, нападая как на центры для беженцев, так и на магазины с электроникой. Но понятно, что ситуация может повториться практически в любом городе Евросоюза.

Мигранты ищут любую лазейку. Основной поток идет через Средиземное море, но там осенние шторма, и они ищут альтернативные маршруты, в том числе через Россию.

Призрак нового мигрантского кризиса так напугал финнов, что они закрыли почти все КПП на границе. И это вызвало много вопросов — прежде всего, а зачем так резко? И почему для всех, даже для перевозчиков грузов?

Или у страха глаза велики, или это часть большой геополитической игры по давлению на Россию, где финны оказались крайними. В политическом и географическом смысле.

Репортаж с российско-финской границы корреспондента «Известий» Романа Ишмухаметова.

Их одежда явно не для заполярной стужи, но мягкая евро-зима еще так далека.

«Здесь очень холодно, я голоден и чувствую себя беззащитным. Мы живем в неизвестности. Я не понимаю, разрешат ли нам перейти границу, я не знаю, что нас ждет», — рассказал мигрант из Сирии.

Такие разные, но такие похожие иностранцы. Индия, Эретрея, Сомали, Ирак — далеко не полная география стояния у финской границы.

«Здесь примерно 200 человек. Я очень надеюсь, что завтра нам удастся перейти границу, потихоньку пропускают некоторые машины», — сообщил один из мигрантов.

КПП Салла в Мурманской области работало хоть и без выходных, но всего четыре часа в день. Все явно не пройдут. И не прошли.

Дорогу ночью замело. Через несколько десятков километров уже финская Лапландия.

До границы граждане арабских стран добирались всеми видами транспорта: самолеты, такси, финальный рывок уже на велосипедах. Пешком пересекать КПП нельзя.

Погранпункт Салла работает четыре часа и в среднем за это время границу успевают пройти около полсотни человек. Вот эти таксисты стоят и ждут, пропустят их или нет.

Ждут, чтобы в случае отказа со стороны финнов забрать клиентов и заработать еще за обратный путь.

Искусственно созданный на границе кризис по сути оказался лишь поводом, чтобы власти Финляндии могли огородится. На всем протяжении почти 1300-километровой границы остался лишь один переход Лотта, самый северный и самый неудобный.

Это теперь единственное даже не окно, а маленькая форточка в Финляндию и всю Северную Европу. Полторы сотни человек заставили финские власти закрыть почти всю границу, хотя, например, восемь лет назад, когда Суоми наводнили из Швеции 30 тысяч афганцев и иракцев, никто не отгораживался от соседа. И это при том, что граница в России контролируется, пересечь ее нелегально невозможно. Без каких-либо консультацией финны повесили замки.

«Для финского общества, особенно приграничных районов Финляндии с Россией, никакой выгоды от такого глупого решения нет и не может быть. Естественно, это один убыток», — говорит руководитель исследовательских программ фонда исторической памяти Владимир Симендей.

Отношения между Россией и Финляндией — и так холоднее некуда. Сейчас ежемесячно из нашей страны в Суоми — везут через автомобильные пункты пропуска товаров на 7- 11 миллионов евро. А ведь было в десять раз больше…. Финны сами себе если уж не закрыли, то очень усложнили экспорт в страны центральной Азии. Еще десятки, если не сотни, миллионов потерянных долларов. Окончательно разорваны связи между семьями.

Всего несколько десятков человек вызвали у финского руководства настоящую паранойю, которая оказалась заразна, словно коронавирус.

«Причина — это то, что Финляндия должна сейчас демонстрировать в Евросоюзе максимально активную русофобскую позицию. Финляндия оправдывается перед НАТО, перед Евросоюзом за то, что долгое время была максимально комплиментарна к России», — поделился Дмитрий Солонников, директор Института современного государственного развития.

Норвегия заявила, что тоже закроет границу, если придется. Президент Эстонии приехал в Нарву оценить обстановку, где не было ни одного мигранта.

Так вырастает новый железный занавес, крушению которого так радовались в Европе, что не заметили, как возвели новый.