Не узнал о прощении: опубликовано последнее письмо экс-любовнику Волочковой Кузнецову от жены

Фото: Instagram* / sergey.sa77

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Избитая Сергеем Кузнецовым супруга со временем простила любимого за рукоприкладство, пыталась сообщить ему о своем решении, но было уже поздно.

Избитая экс-возлюбленным балерины Анастасии Волочковой супруга Сергея Кузнецова подтвердила его смерть. Как выяснило издание KP.RU, из следственного изолятора Анастасия Кондрачук получила официальную телеграмму с уведомлением о кончине супруга.

Информация о внезапной смерти Кузнецова появилась несколько дней назад. По предварительным данным, тело мужчины было найдено сокамерником, а причиной смерти мог стать суицид. В следственном изоляторе Кузнецов оказался еще летом после избиения Анастасии Кондрачук. Девушка поначалу не поверила в печальное известие. Но когда в день очной ставки в рамках следствия мужчина не явился, заподозрила неладное.

Кондрачук стала выяснять причину. Отправилась в следственный изолятор, в котором один из сотрудников сообщил, что тело ее мужа находится в морге. Однако никакой справки не выдал. Вскоре и вовсе ей сообщили, что якобы ее письмо, в котором она прощает мужа, ему вручили. Но еще чуть позже надежда окончательно растаяла. Кондрачук получила телеграмму из СИЗО о кончине Кузнецова.

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Письмо, которое так и не успели передать Сергею Кузнецову, показалось в распоряжении у журналистов. В нем супруга писала довольно простые, но такие теплые слова…

«Здравствуй, любимый, пишу тебе 27.11. Знай, что я всегда с тобой и ни за что не откажусь от тебя никогда. <…> Как ты себя чувствуешь? Сегодня полнолуние, я буду всю ночь загадывать желания и верить в то, что скоро все закончится и мы снова будем вместе. Люблю тебя очень сильно. Жду ответного письма», — писала Кондрачук.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как балерина Анастасия Волочкова отреагировала на смерть бывшего возлюбленного.

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