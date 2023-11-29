Любовная история с трагичным концом. Как мимолетный роман с Волочковой прославил Сергея Кузнецова

Фото: Instagram* / volochkova_art

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Для балерины банщик Сергей Кузнецов оказался лишь одним из десятков воздыхателей. Но она для него стала счастливым билетов.

Балерина Анастасия Волочкова всегда с удовольствием рассказывала о своих многочисленных романах. Для нее, по ее собственному признанию, вовсе неважно, сколько у мужчины денег. Если она хочет с ним романтические отношения, значит так и будет. Одним из последних воздыхателей был банщик Сергей Кузнецов. Их роман начинался под жарким мальдивским солнцем. Но 28 ноября в прессе появилась страшная новость — его тело найдено в камере следственного изолятора. 5-tv.ru вспомнил, как жизнь трудяги изменилась после мимолетного романа со знаменитостью.

Знакомство Кузнецова и Волочковой

О Сергее Кузнецове публика узнала после его участия в шоу «Давай поженимся». Мужчина на передачу пришел в поиске спутницы, а ушел оттуда в компании Волочковой, которая снималась в качестве приглашенной гостьи, но, как говорится, сердцу не прикажешь. Увидела фактурного мужчину и решила — он ее. Как только съемки закончились, они обменялись телефонами и продолжили общение. А вскоре Волочкова начала активно публиковать фотографии вместе с Кузнецовым под жарким мальдивским солнцем.

Расставание с Волочковой

Сказка для Кузнецова продлилась недолго. После поездки на Мальдивы и нескольких месяцев отношений балерина порвала с Кузнецовым. По ее собственному признанию, они изначально договорились, что по прибытию с жарких островов каждый продолжит жить своей жизнью. Сам же Кузнецов с версией знаменитости не согласился. По его словам, именно он - инициатор расставания. Мол, камнем преткновения в отношениях с известной блондинкой стало ее пристрастие к алкоголю.

Сергей объяснил, что Волочкова просто не хотела что-то менять. Также его огорчали резкие высказывания артистки о детях. По неподтвержденной информации, балерина запретила мужчине перевезти наследника в ее особняк. Мужчина так и не смог привыкнуть к непростому характеру избранницы.

Заменил Волочкову другой блондинкой

После расставания с Волочковой Кузнецов недолго пребывал в одиночестве. Через три месяца он в социальной сети опубликовал видео с таинственной незнакомкой. На кадрах он ее нежно обнимает, а она в ответ целует и нежится в его объятиях. Публике банщик новую пассию тогда не представил. А спустя семь месяцев и вовсе сообщил — он женился. Избранницей стала та самая блондинка. Более никаких подробностей торжества мужчина не рассказал. Позже стало известно, девушку зовут Анастасия Кондрачук, а ханимается она гаданием на картах Таро.

Избиение жены

Семейная идиллия длилась всего пять месяцев. В мае 2023 года экс-возлюбленного Волочковой отправили под арест за избиение жены. По версии следствия, мужчина, находясь в квартире, избил 28-летнюю супругу, нанеся ее здоровью серьезный вред. Пострадавшая затем призналась, что конфликты в семье случались и раньше. Но поднял руку Кузнецов лишь недавно. В последний раз мужчине не понравилось, что любимая принесла домой бутылку алкоголя. Он высказал свое недовольство. Далее между ними произошла стычка, начались взаимные претензии, кому что не нравится. Также Сергей заявил о ревности супруги к ее знакомым, а потом и вовсе начал избивать свою жену.

Мужчине несколько раз продлевали арест, а в конце лета Кондрачук и вовсе заявила, что простила мужа и готова сделать все, чтобы он вышел на свободу.

«Я Кондрачук Анастасия Михайловна, супруга Кузнецова Сергея Анатольевича. В мае этого года у нас произошел конфликт с мужем, он меня побил, нанес тяжкие телесные повреждения. Я его простила сразу же, в тот же момент, прощаю и сейчас. Очень хочу, чтобы закон его оправдал тоже… Услышали мою позицию и вернули мужа в семью», — говорила жена Кузнецова в видеообращении в соцсетях.

Внезапная смерть

О том, что бывший возлюбленный Волочковой найден мертвым в камере следственного изолятора, сообщил 5-tv.ru источник в минувший вторник. По предварительным данным, мужчина мог покончить с собой. Сейчас тело уже доставили в морг, но документов родственникам пока не выдали. Новость о кончине экс-возлюбленного шокировала Волочкову. По завершению отношений она не раз обвиняла Кузнецова в пиаре. Теперь же она назвала мужчину добрым и позитивным человеком. А также рассказала, что якобы поводом для ссоры мужчины с женой стало то, что он не удалил совместные фото с балериной. Это и спровоцировало ревность Кондрачук.

Что известно о Сергее Кузнецове

Сергей Кузнецов родился 23 марта 1977 года на территории Украинской ССР. Кем были его родные — неизвестно, Кузнецов об этом особо не рассказывал. После окончания школы мужчина отучился на психолога. Работал ли по специальности — тоже остается тайной.

До 2014 года работал в Мелитополе в Запорожской области, был на хорошем счету и даже пробился в администрацию города. А в 2014-м киевские власти обратили внимание на мужчину. На него началась настоящая охота, МВД Украины разыскивали Кузнецова за поддержку ДНР. Из-за преследования киевского режима, мужчина переехал в Донецкую республику, а затем уехал в Россию. Что не помешало украинскому суду его заочно осудить.

На момент встречи с Волочковой Сергею было 44 года, он управлял банным комплексом в Подмосковье. А до этого пытался пробиться в региональные органы власти в столице.

В браке был лишь раз. С супругой прожил 20 лет, а потом якобы узнал об измене и развелся. У Кузнецова подрастает семилетний сын Кирилл.

Вскоре после того, как о Кузнецове узнала публика, стало всплывать якобы тайное прошлое мужчины. Так, сын художника Никаса Сафронова в передаче на федеральном канале поведал, что возлюбленный Волочковой имеет криминальное прошлое. Кузнецов отмалчиваться не стал и стал уверять всех — к бандитизму он не имел никакого отношения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в какой очередной скандал попала Анастасия Волочкова.

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