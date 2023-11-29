Здоровый сон: как постельное белье влияет на качество отдыха

Фото: www.globallookpress.com / Lucas Allen

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Отдать предпочтение стоит натуральным тканям.

Качественный и комфортный сон — залог легкого пробуждения по утрам и хорошего дня в целом. Чтобы по-настоящему выспаться и отдохнуть необходимо не только лечь вовремя, выбрать хороший матрас или местоположение кровати. Задуматься также стоит и о качественном постельном белье, рассказали в utro.ru.

По словам экспертов, постельное белье действительно влияет на сон и отдых. Проблемы с «одеждой» кровати могут вызвать, к примеру, астму или аллергию. А неприятная телу ткань с застежками или грубыми швами может навредить коже. Лучше отдать предпочтение таким натуральным материалам как хлопок, лен и шелк.

Чтобы постельное белье не стало «пристанищем» бактерий, следует обязательно менять его раз в две недели. В случае, если человек болеет, то лучше раз в несколько дней. Стирать наволочки и простыни необходимо в очень горячей воде выше 45 градусов — так белье получит лучшую дезинфекцию.

Цвета постели лучше выбрать нейтральные: так будет намного легче расслабиться. Белый, бежевый, различные пастельные тона успокоят психику человека.

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