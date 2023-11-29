«Водители не знают»: назван самый «коварный» штраф для автомобилистов зимой

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Есть ли способ его оспорить?

Чаще всего российские автомобилисты получают штраф за несоблюдение дорожной разметки. Об этом заявил юрист и адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько в беседе с изданием URA.RU.

Он отметил, что автомобилисты зачастую при проезде под камерами обращают внимание на соблюдение скоростного режима. Однако игнорируют разметку, которую может быть невидно под выпавшим снегом.

«Камера знает, что там есть разметка, а водитель — нет. Поэтому он может поехать там, где разметка вроде в памяти обозначена, однако он ее не видит. Тем не менее водитель попадает на штраф», — считает Радько.

Специалист добавил, что в случае получения штрафа можно попробовать его обжаловать. Однако такие случаи довольно редкие. Кроме того, многие автолюбители сами отказываются связываться с бюрократической системой, предпочитая заплатить 500 рублей и забыть.

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