В России выявили украинскую сеть нарколабораторий с тоннами мефедрона

Фото, видео: © РИА Новости / ФСБ РФ; Telegram / МВД МЕДИА / mediamvd; 5-tv.ru

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Только в одном регионе, где накрыли точки, изъяли 150 килограммов готового запрещенного вещества.

Правоохранители пресекли деятельность наркогруппировки, которая управлялась с Украины. Об этом сообщает в Telegram-канале пресс-служба МВД России.

«Следователями Следственного департамента МВД России во взаимодействии с оперативниками ГУНК МВД России пресечена деятельность руководимой с территории Украины наркогруппировки», — говорится в сообщении.

За несколько лет злоумышленники создали сеть нарколабораторий в Московский, Псковской и Рязанской областях. В результате правоохранители задержали 21 фигуранта, 12 из которых являются гражданами Украины.

Во время обысков нашли порядка пяти тонн прекурсоров и порядка 150 килограммов готового мефедрона. Всего в ходе предварительного расследования забрали почти полторы тонны синтетического наркотика и еще больше 35 тонн компонентов для его изготовления.

Установлено, что организация состояла из функционально и территориально обособленных подразделений. Возбуждено уголовное дело по статьям 210 («Организация преступного сообщества или участие в нем») и 228.1 («Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических веществ, психотропных веществ или их аналогов») УК РФ.

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