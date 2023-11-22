Находили на улице без сознания: как врачи спасают отравившихся метадоном людей в Астрахани

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Подозреваемые в сбыте наркотических веществ уже задержаны.

Стали известны новые детали массового отравления в Астрахани. Там погибли трое жителей, около 20 сейчас в больнице, у всех — токсический шок, вызванный употреблением запрещенных веществ. Уже задержаны первые подозреваемые, также появились версии, что стоит за трагедией. Все детали — у корреспондента «Известий» Алексея Целищева.

Вечеринка в этой квартире обычной астраханской пятиэтажки едва не закончилась глубокой наркотической комой.

«По результатам анализов сказали, что у него передоз наркотических веществ. И в последнее время он находился здесь, его проверяли», — рассказала соседка пострадавшего Виктория Глазкова.

Жильцы дома рассказывают: сначала их соседа откачивали медики скорой помощи, потом в квартиру пришла полиция с проверкой. Искали запрещенные вещества. Оказалось, в тяжелейшем состоянии в больницу в течение пары дней попали 21 человек. Все с передозировкой метадоном.

«Помощь начала оказываться экстренная уже на этапе госпитализации к нам, именно в машинах скорой помощи, в реанимобилях. Почувствовав такое массовое поступление по скорой, начали усиливаться», — рассказал Байрам-Ажи Юлушев, главный врач городской клинической больницы № 3 им. С. М. Кирова.

Трое иностранцев из средней Азии на ломаном русском объясняют силовикам, кто они и за что были задержаны.

«Привез коробку, положил. На такси приехал, на место положил, и все», — рассказал задержанный.

В коробках были так называемые закладки — небольшие свертки с метадоном. Это дешевый, но очень тяжелый наркотик.

Путь к поставщику наркотика полицейским указали сами наркокурьеры. Их задержали в Ставропольском крае, откуда закладчики возили запрещенные вещества.

Никаких прямых контактов. Все общение происходило в закрытых чатах в мессенджерах. И эта еще одна трудность для полицейских. Если еще несколько лет назад нелегальный товар проходил через десятки рук, то теперь наркотик ушел в темный сегмент Сети.

«Когда сегодня происходит „заказ“ психоактивных средств, тебе просто присылают адрес и метку, где находится тот наркотик, который ты заказал. Это снижает опасность в общении с тем, кто продает, это тебе снижает тревожность. Сегодня Москва усыпана в закладках, практически любой может прийти и забрать», — рассказала Алина Рудакова, заместитель председателя правления Национального антинаркотического союза.

Астраханцы тоже нередко видят наркоискателей, которые по карте ищут закладки.

В заброшенный дом, по словам местных жителей, часто приходят молодые люди, которые с фонариком выискивают закладки с наркотиками. Порой тут же, не обращая внимания на прохожих, они употребляют запрещенные вещества.

Из-за анонимности выйти на верхушку этой наркопирамиды очень сложно. Звенья цепи общаются только в Сети, никогда не видят друг друга.

«Во времена интернета и социальных сетей усложнилась проблема, поскольку трудно зафиксировать преступные действия именно тех основных оптовых сбытчиков наркотиков. Задержали в данном случае трех человек, но это просто называется „вторая-третья рука“. А именно выявить организатора, кто организовал эту поставку со Средней Азии, это сложно», — рассказал Евгений Черноусов, полковник МВД в отставке.

После массовой передозировки метадоном в Астрахани полицейские Ставрополья устанавливают местонахождение нарколаборатории. Задержанные курьеры ожидают избрания меры пресечения. Большинство потерпевших уже пошли на поправку. В тяжелом состоянии пока остаются двое.