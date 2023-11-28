Большая опасность? Как защитить лапы собак от реагентов

Фото: www.globallookpress.com / FLPA/Wayne Hutchinson

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И где лучше всего выгуливать питомцев?

Реагенты, которыми массово пользуются коммунальные службы, представляют большую угрозу для здоровья собак. Таким мнением с изданием NEWS.ru поделился Владимир Уражевский — президент Союза кинологических организаций России.

Многие владельцы пользуются специальными кремами и воском. Однако такие меры неэффективны. После каждой прогулки необходимо тщательно промывать лапы под проточной водой и обязательно обрабатывать их при появлении ран.

«Если у вас маленькие и средние собаки, лучше всего их перенести на руках через тротуар. Если такой возможности нет, есть специальный воск, кремы, однако они не всегда могут быть эффективны», — заявил Уражевский.

Если вы владелец большой собаки, то стоит выбирать маршруты, где не рассыпают регенты. Лучше всего выгуливать питомца в парке.

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