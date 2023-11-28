Большая опасность? Как защитить лапы собак от реагентов
Кинолог Уражевский: после прогулки необходимо мыть лапы собак проточной водой
Фото: www.globallookpress.com / FLPA/Wayne Hutchinson
И где лучше всего выгуливать питомцев?
Реагенты, которыми массово пользуются коммунальные службы, представляют большую угрозу для здоровья собак. Таким мнением с изданием NEWS.ru поделился Владимир Уражевский — президент Союза кинологических организаций России.
Многие владельцы пользуются специальными кремами и воском. Однако такие меры неэффективны. После каждой прогулки необходимо тщательно промывать лапы под проточной водой и обязательно обрабатывать их при появлении ран.
«Если у вас маленькие и средние собаки, лучше всего их перенести на руках через тротуар. Если такой возможности нет, есть специальный воск, кремы, однако они не всегда могут быть эффективны», — заявил Уражевский.
Если вы владелец большой собаки, то стоит выбирать маршруты, где не рассыпают регенты. Лучше всего выгуливать питомца в парке.
Дискриминация? Почему на Мальдивах нельзя заводить собак
Ранее 5-tv.ru сообщал, как работают недобросовестные заводчики. Регулярно встречаются случаи, когда документы с родословной оказываются фальшивыми.