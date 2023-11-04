Дискриминация? Почему на Мальдивах нельзя заводить собак

Фото: www.globallookpress.com / Sina Schuldt

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Даже в самом райском уголке планеты есть недостатки и неудобства.

Мальдивы многим кажутся прекраснейшим местом на Земле. Многие были бы рады жить там. Но ради этого семье пришлось бы отказаться от своего четвероногого друга — собаки.

На Мальдивах действует строжайший запрет на этих животных. Чем островному государству помешали собаки? Почему их сюда нельзя привезти даже на пару дней?

Был случай, когда в сеть выложили фото иностранки, бегающей по берегу с собачкой. Ее тут же вычислили. Оказалось, что женщина прибыла на яхте и решила выгулять питомца. Полиция категорически потребовала от дамы немедленно вернуть собачку на яхту и больше на берег с ней не спускаться.

Не имеет значение ни пол, ни размеры, ни стерильность собаки, эти животные здесь просто запрещены.

Точнее, есть всего несколько собак на весь архипелаг — это специальные служебные псы, работающие на таможне. При этом, против кошек закон не возражает. Они здесь встречаются на улицах и в качестве домашних питомцев.

В качестве обоснования запрета приводят две причины.

Во-первых, на островах нет ресурсов, которые позволили бы здесь содержать четвероногих друзей. Массовый туризм и резкий рост столицы и других поселений привел к тому, что стране не хватает места и продовольствия. Многое из необходимого приходится привозить извне, а каждый клочок пространства используется для производства или туризма.

Пришлось даже строить искусственный остров Хулхумале, куда отселяют жителей с переполненного людьми Мале. В этих условиях содержание собак здесь сочли необоснованной тратой ресурсов. Также нельзя на островах заводить коров и других крупных животных.

Кошек же здесь иметь можно — Мальдивы богаты рыбой, поэтому считается, что эти питомцы не отнимают дефицитных ресурсов.

Вторая причина — религия. Туристы в роскошных отелях часто не знают, что Мальдивы — мусульманская страна с очень суровыми, патриархальными взглядами. С точки зрения ислама собака — якобы нечистое, дьявольское животное.

В самом Коране нет запрета на собак. Они упоминаются там трижды, как защитник, помощник и друг. Но в ряде хадисов есть спорные толкования, которые указывают, что пророк считал собак шайтанами.

И с глубокой древности у мусульманских народов сложилось предубеждение против собак. Считается, что правоверный не должен заводить это животное. Это разрешено только при острой необходимости — как, например, на таможне Мальдив. Глубоко и фанатично верующие люди считают невозможным допускать таких питомцев на мусульманские острова.

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