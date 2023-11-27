Недуги Джо Байдена делают его недееспособным и ставят США под угрозу

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Медицинский специалист уверен, что из-за состояния здоровья Байден неспособен управлять страной, тем более — пойти на второй срок.

Президент США Джо Байден из-за деградации когнитивных способностей не может исполнять свои обязанности и подвергает большому риску всю страну. Такое мнение высказал бывший врач Белого дома и конгрессмен Ронни Джексон в интервью Fox News.

«Я заботился о трех президентах, поэтому я не понаслышке знаю, что значит быть главнокомандующим и главой государства. Это изнурительная работа, как морально, так и физически. Этот человек не может каждый день выполнить эту работу, а дальше будет только хуже», — заявил медик.

Ронни Джексон обратил внимание на то, что ухудшение когнитивных способностей главы США Джо Байдена за срок его президентства было заметно невооруженным взглядом любому специалисту. И это превращается в угрозу для Штатов.

«Мы не можем позволить себе, чтобы этот человек находился у власти до конца этого срока, а затем еще четыре года после этого. Он уже сейчас подвергает нас большому риску», — заявил бывший врач Белого дома.

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Стоит обратить внимание на то, что в предвыборной гонке 2020-го Ронни Джексон поддерживал Байдена, однако сейчас он, ввиду ухудшения состояния президента и пересмотра мнения о внешней политике США, поддерживает его оппонента — Дональда Трампа.

«Войны, в которые мы втягиваемся — то, чего не произошло бы, если бы президентом был Дональд Трамп, потому что наши политические враги нас больше не боятся. Другие страны больше не уважают нас, не доверяют нам, больше нет, и это потому, что у нас нет руководства в Белом доме», — заявил конгрессмен.

В своей пылкой речи политик и бывший врач еще раз акцентировал внимание на ухудшение состояния здоровья Джо Байдена.

«Он физически и когнитивно больше не пригоден для работы на посту президента, и кто-то из его ближайшего окружения должен дать ему понять об этом», — заявил Ронни Джексон.

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Байден является самым возрастным президентом в истории США, 46-м по счету. И постоянно дает избирателям почву для сомнений в своей дееспособности, но отказывается от комментариев. Он может обратиться в речи к умершему человеку, пожать руку невидимому оппоненту, забыть, где выход из помещения, или перепутать название государства. А то и сказать, что пандемия коронавируса унесла целых 100 жизней. Активисты, общественники и политики требуют откровенного диалога о состоянии здоровья главы Белого дома.

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