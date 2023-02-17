Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrew Harrer - Pool via CNP; ruptly.tv; 5-tv.ru

Белый дом ранее обнародовал заключение лечащего врача президента США. Если верить документу, политик в свои годы чувствует себя как молодой космонавт.

История со здоровьем американского президента Джо Байдена, которую рассказывает Белый дом, кажется сомнительной и все больше напоминает сказку про голого короля — все будто не замечают очевидных психических и не только проблем у политика. В этом уверен врач-нарколог Василий Шуров, своим мнением он поделился в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

Он полагает, что у американского лидера на лицо нейрокогнитивные нарушения — просто так человек не теряется в пространстве, не здоровается с пустотой да и не испытывает сложностей с элементарными задачами — надеть пиджак или поправить очки.

«Президент Байден несколько лет не проходил специальное врачебное тестирование, причем именно в области психиатрии. Эта тема замалчивалась, хотя для окружающих очевидно — у него тяжелые нейрокогнитивные нарушения», — констатирует собеседник.

В итоге, добавляет он, общественность вынуждена смотреть спектакль, в котором президент Соединенных Штатов действует по инструкции. Журналисты и другие посторонние лица на «шоу» не допускаются, чтобы политик лишний раз не оконфузился. Только каждый раз избежать этого все сложнее. Однако врач Джо Байдена уверяет, что у его подопечного почти безупречное здоровье.

«К сожалению, врач присоединился к этой истории про голого короля и тоже нам рассказывает, в какой он замечательной форме. Очевидно, готовят ко второму сроку. Но какой еще может быть вывод, когда человеку пора на пенсию отдыхать, восстанавливаться, а он вот так периодически демонстрируется народу», — сожалеет собеседник.

То ли дело Брюс Уиллис, приводит пример эксперт: у актера выраженная деменция, и ни он, ни его родные этого не скрывают. Напротив — сопереживание общественности поддерживает семью в самые трудные дни, и родные голливудской знаменитости не перестают благодарить за это окружающих.

Ранее 5- tv.ru рассказывал, что как в Кремле оценили шансы на встречу Путина и Байдена в Минске.