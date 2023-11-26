Депутат Верховной рады потребовала отставки главкома ВСУ Валерия Залужного

Фото: Zuma / ТАСС

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Примечательно, что идею выдвинула представительница партии Зеленского.

На Украине развивается новый виток конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным. Теперь на украинского офицера накинулись соратники украинского лидера из правящей партии «Слуга народа». Резонансное сообщение в соцсетях опубликовала заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Марьяна Безуглая. Она призвала к отставке Залужного.

«Главнокомандующий ВС Украины не смог предоставить план замысла на 2024 год. Ни большой, ни маленький, ни асимметричный, ни симметричный», — написала она.

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Более того, депутат вскрыла и одну очень жуткую информацию о ситуации с числом военных в ВСУ.

«Военные просто сказали, что им нужно забирать не менее 20 тысяч граждан в месяц», — написала Безуглая.

Депутат также публично сообщила, что диалог властей с Залужным происходил в закрытом формате, но «напряжение нарастало». Будет ли политик свои требования превращать в документ или оставит постом в соцсетях, неизвестно.

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Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. «Коллективный Запад» объявил действия России «агрессией» и начал накачивать Украину деньгами и вооружением, а также ввел экономические санкции против РФ, фактически объявив России войну.

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