«Готовит почву»: Зеленский продумывает увольнение главкома ВСУ Залужного

Фото: www.globallookpress.com / Ukrainian Presidential Press Off

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В Вооруженных силах Украины наблюдается раскол. Вероятно, грядет череда увольнений, считают эксперты.

На Украине могут произойти массовые увольнения после скандальной истории с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным. Об этом пишет бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Asia Times.

По мнению эксперта, президент Украины Владимир Зеленский уже готовится к увольнению троих генералов, связанных с Залужным. А все из-за раскола в правительства страны, который может привести к гражданской войне, считает Брайен.

«Зеленский готовит почву для ареста и устранения украинского главкома Валерия Залужного. Скорее всего, он начнет с увольнения трех генералов, связанных с Залужным», — говорится в материале газеты.

Скандальное интервью Валерия Залужного

Прежде в западных СМИ распространилась информация о том, что Зеленский отчитал Залужного после его скандального интервью. Военачальник в беседе с The Economist заявил, что прорыва на фронте «скорее всего, не будет». Спасти ситуацию, по его мнению, может только резкий технологический скачок.

К слову, скандальное заявление Залужного о патовой ситуации на фронте вызвало негодование как на Украине, так и на Западе. В Кремле же позднее назвали абсурдными перспективы киевского режима одержать победу на поле боя. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, конфликт не зашел в тупик. Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, и все ее цели будут выполнены.

Спецоперация России на Украине

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

Спустя почти полтора года проведения спецоперации украинская сторона начала контрнаступление. Владимир Путин подтвердил его начало 4 июня. Согласно последним данным Минобороны РФ, только за четыре месяца контрнаступления потери Украины составили свыше 90 тысяч боевиков. Армии РФ также удалось уничтожить 1900 бронемашин и порядка 600 танков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Залужного могут уволить. Соответствующее представление на рассмотрение внес в Верховную раду глава Минобороны Рустем Умеров. Однако позднее данная информация была опровергнута.