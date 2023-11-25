Взрывы, сирены: обстановка на Украине по состоянию на 25 ноября

В Киеве объявили воздушную тревогу из-за взрывов, начались перебои со светом

Фото: REUTERS / Thomas Peter

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Система ПВО работает в украинской столице больше шести часов.

Серия взрывов прогремела в Киеве утром 25 ноября. Информацию об этом распространяют украинские средства массовой информации.

Так, украинское издание «Зеркало недели» сообщало в Telegram-канале о взрывах и работе системы противовоздушной обороны (ПВО). Украинцев призвали находиться в укрытиях, держаться подальше от окон, а также не снимать действия ВСУ.

Кроме того, в некоторых районах украинской столицы начались проблемы с электроснабжением. Предполагается, что повреждена линия электропередачи обломками БПЛА.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве и области воздушная тревога звучит больше шести часов. В настоящее время, предварительно, сирены собираются выключить.

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Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран, в свою очередь, назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские средства РЭБ успешно сбивают с курса натовские ракеты.