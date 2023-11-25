«Приехал и сказал»: кто отговорил Украину завершить конфликт в 2022 году

Лидер «Слуги народа» Арахамия: конфликт на Украине мог закончиться в 2022 году

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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Этот человек не хотел, чтобы ситуация была урегулирована за столом. Хотя публично говорил об обратном.

Военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года. Однако этого не произошло из-за экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона. Как рассказал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, именно он отговорил Киев подписывать какие-либо мирные соглашения с Москвой.

«Приехал Борис Джонсон и сказал, что он не хочет ничего с россиянами подписывать и „давайте будет просто воевать"», — цитирует его украинское издание „Страна.ua“.

Арахамия добавил, что в ходе переговорного процесса РФ требовала от Украины одно ключевое обязательство — держать нейтралитет и не вступать в НАТО.

«Они были готовы закончить (боевые действия. — Прим. ред.)», — указал он.

Арахамия добавил, что Киев не пошел на условия Москвы еще по одной причине — для этого бы потребовались изменения в Конституции страны, а также не было доверия к российским властям.

Москва и Киев предпринимали попытки провести несколько раундов переговоров, последний из которых прошел в Стамбуле 29 марта 2022 года. Процесс продолжался на протяжении трех часов, однако стороны не пришли к соглашению.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США раскрыли, где завершится конфликт на Украине.