Анжелика Агурбаш заявила, что 50 лет для женщины — это маленькая смерть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Актрисе 53 года. И она не понаслышке знает, что происходит с человеком по достижении этого возраста.

Многие женщины боятся старости, поскольку года могут «забрать» красоту. По мнению певицы Анжелики Агурбаш, 50 лет — это «маленькая смерть». Однако трактовать ее заявление в отрицательной форме не стоит. Артистка заверила, что именно в этом возрасте жизнь только начинается. Но почему тогда наступает «смерть»?

«50 лет — это такая маленькая смерть. Но я могу вам сказать, что в 50 лет жизнь только начинается. Потому что (женщина. — Прим. ред.) уже умная, красивая, самодостаточная, мудрая. И после этой маленькой смерти в 50 лет идет новое рождение женщины», — сказала Агурбаш корреспонденту 5-tv.ru на юбилее генерального директора телеканала Music Box Натальи Палиновой.

Именно столько исполнилось 22 ноября виновнице торжества, собравшего в одном месте множество звезд. И Агурбаш отметила, что Палинова — потрясающая женщина.

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«Яркое солнце, она женщина-позитив. Лучшая мама, лучший продюсер, лучший друг. И вообще — потрясающий человек: веселый, настоящий, какой и должна быть женщина», — с уверенностью сказала певица.

А тем, что хочет подходить под эти характеристики в 50 лет, Агурбаш дала несколько советов.

«Нужно любить эту жизнь, как любит ее Наталья Палинова, как любим ее мы, ее друзья. И устраивать как можно больше праздников и событий вокруг себя. Тогда Вселенная будет благосклонна к тебе, будет тебя радовать, дарить много подарков», — заключила певица.

Возраст не является помехой для построения личной жизни. Как ранее рассказывал 5-tv.ru, актриса Алика Смехова вышла в свет обнимку с накаченным красавцем, который младше ее на 15 лет.