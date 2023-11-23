«Положа руку на сердце»: чем займется киллер Пронин после выхода из колонии

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

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До криминальной карьеры печально известный преступник был спецназовцем.

Один из самых известных российских киллеров 90-х Олег Пронин, вошедший в историю криминального мира под прозвищем Аль Капоне, вышел из колонии спустя 24 лет заключения. Его супруга и по совместительству адвокат Наталья Куракина рассказала изданию KP.RU, чем ее возлюбленный займется на воле.

Она отметила, что людям не стоит беспокоиться из-за освобождения Пронина — он займется «чем-нибудь полезным». Куракина также добавила, что ее супруг не собирается менять внешность, чтобы избежать мести.

«Ничего такого даже не слышала. Я не думаю, что он может иметь какое-то отношение к таким людям. Говорю, положа вам руку на сердце», — говорит адвокат.

А вот отвечать на вопрос о совместном проживании Куракина не стала. По ее убеждению, это «никого не касается».

До попадания в Ореховскую ОПГ Пронин был спецназовцем. Мужчина «прославился» после хладнокровного убийства старшего следователя спецпрокуратуры Юрия Керезя. В течение нескольких дней киллер притворялся бездомным и следил за целью, а затем совершил преступление.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что киллер Александр Пустовалов, наиболее известный как Саша Солдат, также освободился из колонии. За годы в заключении он сильно изменился.