«Я простой крестьянин»: где скрывается от российского суда убийца Япончика

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Криминальный авторитет Вячеслав Иваньков по прозвищу Япончик был застрелен группой киллеров в 2009 году. Двое из них до сих пор не предстали перед законом.

Заочно осужденный на 16 лет тюрьмы за убийство криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик, Нугзар Папава ничего не знал о вынесенном в России приговоре. Так он сказал корреспонденту «Известий», разыскавшего его в Абхазии. Свою причастность к покушению мужчина отрицает. Известно, что Абхазия не выдает своих граждан по внутреннему закону, однако и на родине невинный Папава находится под следствием.

Папава обвиняется властями республики в похищении бизнесмена Омара Мирцхулавы в 2019-м, но и это считает наговором. Себя называет честным человеком, простым крестьянином, о покойном Япончике говорит уважительно, величая исключительно по имени и отчеству. Живет 46-летний мужчина в своем доме в 20 километрах от Сухума: во дворе держит свиней, на участке выращивает инжир, бананы и персики. Говорит, он и рад бы поехать в РФ, но «не позволяют домашний арест и международный розыск». Потому и не был ни на одном заседании.

Около часа Паппава убеждал журналиста, что непричастен к убийству Япончика и сильно обижался, когда тот забывал добавлять «по версии следствия», расспрашивая о преступлении. Автор интервью предположил, что исповедь мужчины была больше похожа на обращение к семье покойного, будто в надежде, что они увидят его или прочтут. По словам Паппавы, сразу после сообщений в прессе (именно так он якобы обо всем узнал) о возбужденном против него уголовном деле он попытался связаться с родственниками Иванькова, чтобы убедить в своей невиновности.

Соучастником убийства Нугзара назвал главный организатор Каха Газзаев, который пошел на сделку со следствием, еще в 2021 году. Тогда же Папаву заочно обвинили, а потом признали виновным в убийстве организованной группой по найму, приобретении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов. В деле фигурируют пять исполнителей — Каха Газзаев, Муртаз Шадания, Джамбул Джанашия, Астамур Бутба и Нугзар Папава, заказчиком объявлен соперник Япончика Илья «Махо» Симония.

Кому Нугзар Папава «перешел дорогу»

Газзаев получил 14 лет тюрьмы, Джанашия и Шадания — 16 и 15 лет соответственно, строгий режим. Папава об этом знает, но личное знакомство отрицает. Говорит, пусть следователи сначала докажут, что он «когда-то с ними пересекался». Отмечает, что знает Бутбу, заочный суд по которому сейчас идет в Москве, но киллером его не считает. Называет таким же простым абхазом-крестьянином, как он сам, неспособным на столь жестокое деяние. Кому двое несчастных «перешли дорогу» в России, тоже не понимает. По его словам, «ветер может дуть в нескольких направлениях».

Эксперты, в свою очередь, ничему не удивляются. Понятно, почему Папава так заискивает перед родственниками Япончика, он был, как говорят, очень серьезным человеком. Хочется выглядеть получше перед его семьей, так как кровавая месть — нередкая история в криминальной среде. В интервью изданию криминалист Лев Бертовский заявил, что не сомневается в результатах следствия, работу коллег назвал крайне тщательной и профессиональной. Кроме того, отметил специалист, обвинения в адрес Папавы основаны не только на показаниях Газзаева, но и на ряде экспертиз.

Астамур Бутба сейчас сидит в абхазской тюрьме за ограбление сухумского банка на миллион рублей, республика не выдала его России. А Папаве остается только утверждать, что он честный трудяга и никакой не преступник. Который понятия не имеет, откуда Газзаев «взял его данные», кроме того, людей с таким именем — «половина Абхазии и Грузии».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как группа киллеров организовала убийство Япончика.