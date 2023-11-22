Российские силы ПВО уничтожили самолет МиГ-29 ВСУ в зоне спецоперации

Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

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Вместе с тем украинские войска понесли потери в живой силе.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли потери в зоне спецоперации в живой силе и технике. Наши бойцы в том числе уничтожили самолет МиГ-29 противника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Воздвиженка Донецкой народной республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.

Вместе с тем оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск РФ уничтожили склад ВСУ, ЗРК С-300, а также было нанесено поражение живой силе и военной технике в 127 районах.

Также российским бойцам удалось ликвидировать 45 дронов ВСУ в районах Марьинки ДНР, Верхнекаменки и Меловатки ЛНР, Пшеничного и Мирного под Запорожьем, а также в населенных пунктах Ольшана, Двуречное Харьковской области и Саги, Змиевка под Херсоном.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

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После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран, в свою очередь, назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что ЗРК «Тор» с легкостью уничтожает украинские беспилотники в зоне СВО.