Мощные пушки «Гиацинт-Б» наносят удары по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО за день

Минобороны РФ показало кадры работы РСЗО «Град» и пушек «Гиацинт-Б» в зоне СВО

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Наши бойцы гордятся своими самыми надежными помощниками — боевой техникой.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Тяжело в учении — легко в бою

Минобороны показало новые кадры подготовки и боевого слаживания военнослужащих штурмовых подразделений Западного военного округа на одном из полигонов в тыловом районе СВО.

Там бойцы проходят полный курс боевой и тактической подготовки, отрабатывают боевое слаживание в различных ситуациях.

На видео они провели занятие по штурму опорного пункта противника. Для отработки поставленных задач на военном полигоне были возведены объекты, повторяющие оборону опорного пункта ВСУ.

А это еще одно учебное место. Бойцы продвигаются по извилистому коридору, который имитирует окоп. Прикрывая друг друга, поражают различные мишени и захватывают опорный пункт противника.

Мощное оружие

А на этих кадрах показана работа расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» и 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б». Артиллеристы поражают бронетехнику, замаскированные объекты и укрепленные позиции ВСУ на купянском направлении.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер заявил, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии были проигнорированы Киевом. Именно поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.