В секторе Газа погибла сотрудница ВОЗ с шестимесячным ребенком

Фото: www.globallookpress.com / Pascal Deloche

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Жертвами конфликта стали и другие члены семьи девушки. Как отреагировали в организации на трагедию?

Молодая сотрудница Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) погибла вместе со своим шестимесячным ребенком, мужем и двумя братьями в результате удара по сектору Газа. Об этом сообщил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус в социальной сети X (прежнее название Twitter).

По его словам, также погибли еще несколько ее родственников.

«У меня нет слов, чтобы описать наше горе. Этот ужас должен закончиться. Прекращение огня. Сейчас», — написал глава ВОЗ.

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Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как вывозили россиян из сектора Газа.