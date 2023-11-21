«Вызывают особые чувства»: Путин об операциях, которые детям Газы делают без наркоза

Фото, видео: REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa; 5-tv.ru

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Президент России уверен в необходимости прекращения огня на Ближнем Востоке.

Кадры, на которых детям в секторе Газа проводят операции без наркоза, вызывают особые эмоции. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в рамках экстренного онлайн-саммита БРИКС по вопросу урегулирования палестино-израильского конфликта.

«Когда смотришь, как делают операции без наркоза детям — это вызывает особые чувства», — прокомментировал он.

Глава России также призвал к скорейшему прекращению огня на Ближнем Востоке. Пока, заметил он, резолюции ООН не предусматривают этого, однако установление гуманитарных пауз — это верный шаг, который российская сторона поддерживает.

По словам Путина, такие меры поспособствуют процессу эвакуации мирных жителей сектора Газа, а также освобождению заложников из плена ХАМАС.

Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Ранее 5-tv.ru писал, заключат ли Израиль и ХАМАС сделку по освобождению заложников.