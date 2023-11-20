Не станут чьим-то обедом: Байден помиловал двух индеек перед Днем благодарения

Фото: Reuters / LEAH MILLIS; Telegram / Пул N3

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Перед церемонией птицы провели ночь в роскошном отеле в номере люкс. А остаток дней будут коротать на ферме.

Президенту США Джо Байдену исполнился 20 ноября 81 год. В свой день рождения глава Белого дома принял участие в традиционной церемонии помилования индеек в канун Дня благодарения.

Так, американский лидер на Южной лужайке Белого дома помиловал двух птиц по кличке Либерти и Белл. Они не будут съедены, а будут коротать остаток своих дней на ферме при университете. Как сообщает Fox News, перед этим индейки провели ночь в роскошном отеле. Они поселились в номере люкс после длительной поездки из Миннесоты.

Однако, как отмечает газета Politico, до следующего Дня благодарения помилованные индейки доживают редко. Поскольку они выведены специально для употребления в пищу. Такие птицы быстро растут и по размерам больше своих диких сородичей, из-за чего склонны к различным проблемам со здоровьем, а срок их жизни обычно не превышает одного года.

Во время церемонии американский лидер напомнил аудитории о своем празднике. Однако возраст свой он занизил лет на 20.

«Я хочу, чтобы вы знали, это тяжело, когда тебе исполняется 60 лет», — сказал он.

Байден является старейшим президентом США в истории страны. Он постоянно попадает в курьезные ситуации — здоровается с пустотой, теряет равновесие, забывает слова и порой рассказывает небылицы. Согласно последним данным, его рейтинг упал до рекордного уровня. Все больше американцев недовольны его внешней политикой.

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