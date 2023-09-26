Маленький секрет: как команда Байдена спасает президента от частых падений

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На какие ухищрения пришлось пойти персоналу Белого дома?

Президент США Джо Байден все чаще носит теннисную обувь вместо официальных ботинок — возможно, все дело в частых падениях. Об этом сообщает издание Axios.

Отмечается, что на выбор обуви для американского лидера могли повлиять его частые падения — особенно на публике. В качестве примера приводится инцидент, когда Байден упал во время торжественной церемонии выпуска курсантов академии ВВС США.

Тогда он споткнулся о ящик под ногами. Проблемы с балансом у президента объясняются сочетанием артрита позвоночника с артритом стопы после перелома.

И теннисные ботинки, в теории, должны помочь 80-летнему политику удержать равновесие и не поскользнуться. Кстати, по данным издания, такую обувь выбрала команда Байдена.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что рейтинг одобрения Байдена обновил антирекорд. Результаты опроса среди американских избирателей оказались для Вашингтона неприятным сюрпризом.