Собянин: летевший к Москве беспилотник уничтожен в районе Электростали

Фото: Невар Виталий / ТАСС

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Предварительно, разрушений и пострадавших нет.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили летевший к Москве украинский беспилотник. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Обломки беспилотника упали в районе Электростали. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте инцидента.

Киевский режим пытался совершить атаку на Москву и в ночь на 19 ноября. Средства ПВО сбили вражеский беспилотник над территорией Богородского городского округа Московской области. Разрушений и пострадавших в результате падения обломков, предварительно, не было.