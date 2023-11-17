Как Илон Маск дискредитировал режим Зеленского

Фото: Reuters / GONZALO FUENTES

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Американский бизнесмен недоволен, что его технологии используют в военных целях.

Илон Маск регулярно комментирует события, связанные с проведением спецоперации (СВО) по защите Донбасса. Редакция 5-tv.ru разобралась в позиции американского бизнесмена касательно конфликта между Россией и Украиной.

Американский бизнесмен поддержал Вооруженные силы Украины (ВСУ) в начале спецоперации по защите Донбасса. Он отправил режиму Зеленского несколько тысяч терминалов спутниковой связи Starlink, которые использовались для координации солдат.

Однако уже к осени того же года бизнесмен понял, что его действия не приблизят мир и прекращение конфликта. Маск направил в Пентагон письмо, в котором уведомил военное ведомство о невозможности в дальнейшем передавать устройства Украине на безвозмездной основе.

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Бизнесмен всегда хотел, чтобы его технология использовалась в мирных целях. Однако националисты ВСУ применяли ее для нанесения ударов по российским бойцам и мирному населению Донбасса. В подтверждении своей позиции он выступил с речью на конференции в Аспене в сентябре 2022-го. Маск заявил, что лидер России хочет мира и призвал мировое сообщество как можно быстрее сесть за переговоры. Вместе с тем он предложил мирный план, по которому Крым остается за Россией, а жители возвращенных регионов должны были сами решить, с кем они хотят оставаться: с Россией или Украиной.

«Крым был российским с 1783 года, до ошибки Хрущева», — уверен Маск.

К сожалению, позиция главы Tesla не нашла поддержки у западных политиков. Тогда бизнесмену пришлось пойти на крайние меры. В какой-то момент Маск отключил терминалы Starlink, что вызвало хаос в рядах боевиков. На бизнесмена тут же надавили американские политики и военные. К примеру, у него состоялся диалог с замминистра обороны США Колином Калем. Ему удалось убедить инженера продлить контракт и не отключать ВСУ связь.

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У Маска спросили, что стало причиной решения не помогать ВСУ. В ответ бизнесмен заявил, что поговорил с президентом России Владимиром Путиным. Именно эта беседа заставила его изменить свое отношение к боевым действиям и поддержке режима Зеленского, а также настаивать на прекращении боевых действий..

«С высокой вероятностью таким в конце концов и будет исход. Вопрос только в том, сколько людей погибнут до этого», — написал бизнесмен в своих социальных сетях.

На заявление Маска отреагировали на Украине. Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник не придумал ничего лучше, чем послать бизнесмена, который несколько месяцев безвозмездно поддерживал его страну.

В январе 2023 года инженер раскритиковал Запад за желание поставить Киеву ракеты, которые будут использоваться для ударов по Крыму. Бизнесмен подчеркнул, что подобная эскалация конфликта может привести к глобальной войне.

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Глава Tesla признавался, что получал от Киева запрос на активацию Starlink в районе Крыма. Националисты хотели использовать технологию для нанесения ударов по полуострову. Маск отказался пойти на такой шаг, так как не хотел становиться непосредственным виновником нового витка конфликта.

«Если бы я согласился на их просьбу, то SpaceX была бы явно замешана в крупном военном акте и эскалации конфликта», — объяснял Маск.

Несколькими месяцами позднее решение Маска отказать в предоставлении связи со спутников Украине сравнили с государственной изменой. Однако бизнесмен парировал тем, что США не ведет войны с Россией, а он лично вообще не обязан удовлетворять запросы другой страны.

«Конгресс США не объявлял войну России. Если кто и предатель, так это те, кто меня так называет. Пожалуйста, передайте им это очень четко», — написал Маск.

В октябре 2023 года предприниматель выступил с заявлением касательно западной поддержки режима Зеленского. Глава Tesla заявил, что в окопах погибает большое количество украинской молодежи. Причем гибнут они просто так. С начала контрнаступления ВСУ не удалось отвоевать хоть сколько-то территории. Инженер посчитал, что лучшим вариантом будет выстраивание диалога за столом переговоров, а не на поле боя. Он также призвал политиков поспособствовать восстановлению нормальных отношений.

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По мнению бизнесмена, у России и Украины есть разногласия. Однако эти народы «буквально являются одной семьей». Известно, что Маск сильно боится гипотетической Третьей мировой войны, которая может начаться из-за необдуманных поступков некоторых глав западных государств.

В начале ноября американский бизнесмен вновь попытался донести мысль, что Украина не сможет одержать победу в нынешнем конфликте. Более того бизнесмен согласился с журналистом The Time, который написал материал о Зеленском, назвав того «оторванным от реальности».

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Кстати, заявления главы Tesla положительно оценили в Кремле. К примеру, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что существование известных персон, которые пытаются перевести конфликт «в мирное русло», является позитивным фактом.

«С другой стороны, все эти размышления даже всех тех, кто находит в себе мудрость об этом задумываться, разбиваются о такие решения, как решение Зеленского о невозможности каких-либо переговоров с президентом Путиным», — отметил Песков.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер отметил, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

Властей ЛНР и ДНР обратились к Москве за помощью. Владимир Путин принял решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

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