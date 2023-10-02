«Киевский клоун»: Маск выставил Зеленского посмешищем всего одним фото
Илон Маск высмеял Зеленского за отсутствие просьб о помощи
Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre
Бизнесмен еще раз напомнил миру, кто такой президент Украины на самом деле?
Американский миллиардер Илон Маск высмеял украинского президента Владимира Зеленского, который постоянно выпрашивает помощь у союзников. Новая выходка предпринимателя стала очередной по счету после отключения системы Starlink во время контрнаступления ВСУ на Крым.
В социальной сети Маск опубликовал провокационное фото-мем, на котором прифотошопил лицо Зеленского к лицу юноши, который едва сдерживается, чтобы не совершить шалость. Подпись к снимку гласила:
«Когда прошло пять минут, а ты не попросил помощи в миллиард долларов».
За несколько часов мем от Маска набрал 14 миллионов просмотров и миллионы реплаев. Ход от Маска оценили даже украинские политологи: Владимир Корнилов, например, тут же окрестил Зеленского «киевским клоуном, которого никто не воспринимает всерьез».
October 1, 2023
Чуть раньше Илон Маск решил передать Пентагону контроль над той частью спутникового интернета Starlink, который применяется в конфликте на Украине. К такому решению он пришел после того, как столкнулся с волной критики на фоне отключения системы во время диверсии в Крыму. Отказ в просьбе активировать Starlink в районе Крыма миллиардер объяснял нежеланием содействовать обострению конфликта.
Ранее 5-tv.ru писал, что Илон Маск прокомментировал попытки украинцев бежать из страны.