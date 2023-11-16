Провокация: Китай резко отреагировал на слова Байдена о диктаторе Си Цзиньпине

Фото: www.globallookpress.com / Ding Lin

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К чему в КНР призвали США и другие страны после такого выступления американского лидера?

Министерство иностранных дел Китая прокомментировало слова президента США Джо Байдена о том, что он продолжает считать председателя КНР Си Цзиньпина диктатором. Как заявила официальный представитель ведомства Мао Нин, Пекин считает это утверждение безответственным.

«Это заявление крайне ошибочно и безответственно, Китай решительно выступает против политических манипуляций», — сказала она.

Мао Нин подчеркнула, что есть люди со скрытыми мотивами, которые стремятся спровоцировать и подорвать отношения Китая и США. Однако эти попытки безуспешны.

Как прошла встреча Байдена и Си Цзиньпина

Ранее 5-tv.ru писал, что Байден заявил о проблемах у Китая на фоне «американского лидерства в мире». Причем сказал он об этом накануне встречи с Си Цзиньпином. А сегодня по итогам переговоров с ним Байден заявил, что продолжает считать главу КНР диктатором.