Как прошла встреча Байдена и Си Цзиньпина

Фото: Reuters / Kevin Lamarque

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Политики обсудили ряд насущных вопросов.

Переговоры президента США Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина были «крайне прямолинейными». С такой позицией выступил телеканал CNN. Главы государств обменялись мнениями по технологиям, экономике и ядерным вопросам.

По словам источника, пожелавшего сохранить анонимность, Байден был «очень откровенен» с Си Цзиньпинем по ряду тем. В то же время Си выразил обеспокоенность риторикой внутри Соединенных Штатов по поводу Китая. В какой-то момент встречи он обратил внимание коллеги на то, что в Америке существуют предрассудки и культивируется негативное мнение к коммунизму в Китае. Китайские СМИ и ТВ уточняют, что лидер Китая также потребовал от американского коллеги отменить односторонние санкции.

В одном из разговоров об ограничениях, которые США применили на экспорт технологий в Китай, Си сравнил эти шаги с «технологическим сдерживанием». В ответ Байден заявил, что США не собираются предоставлять Китаю технологии, которые можно было бы использовать против них в военных целях. Также политики обсудили искусственный интеллект и согласились вместе работать над развитием технологий в данной отрасли.

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Байден сказал, что Китаю важно быть более прозрачным в ядерных вопросах, поскольку страна быстро расширяет свой арсенал. Высокопоставленные представители администрации заявили перед саммитом, что их китайские коллеги в течение последних нескольких месяцев «неохотно» соглашались на восстановление связи между военными. Американские дипломаты заявили, что инцидент с китайским воздушным шаром-шпионом, в частности, подчеркнул важность связи между военными.

Кроме того, лидеры обсудили шаги по ограничению производства фентанила. Химическое вещество используется наркокартелями в США. Байден подчеркнул, что Штаты будут внимательно следить за тем, выполнит ли Китай обязательства, взятые на саммите.

Лидеры также подчеркнули, что хотят стабилизировать отношения своих стран после нескольких месяцев повышенной напряженности. Кроме того, Байден и Си обсудили Ближний Восток и Тайвань. Глава КНР ясно дал понять, что ситуация вокруг острова является самой большой и опасной проблемой в американо-китайских отношениях.

«Я только что завершил переговоры с президентом Си. Я считаю, что это была одни из самых конструктивных и продуктивных дискуссий, которая у нас была. Мы опирались на основу, заложенную за последние несколько месяцев в дипломатии между нашими странами, и добились важного прогресса», — заявил Байден.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что перед визитом Си Цзиньпина власти Сан-Франциско облагородили город. С улиц убрали бомжей и наркоманов.