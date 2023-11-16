«Все очень плохо»: сенатор заявил о катастрофе в Херсоне из-за киевского режима

Фото: © РИА Новости / Риа Новости Крым

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Как живет местное население?

Гуманитарная катастрофа сложилась в Херсоне, который временно находится под контролем киевского режима. Об этом рассказал сенатор РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич в беседе с РИА Новости.

«По сути, там гуманитарная катастрофа. Люди оттуда пишут, что их оставили без еды, воды, медицинской и других видов помощи», — сказал он.

Также в Херсоне постоянно отключают электричество. Людей там почти нет, потому что все имеющие возможность покинули город. Остались в Херсоне только старики и маломобильные граждане. И тем не менее, подчеркнул Кастюкевич, это наши люди, которые ждут «возвращения России в русский город Херсон».

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Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран, в свою очередь, назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР), а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам проведенных в сентябре прошлого года на этих территориях референдумов, где за присоединение проголосовали 98,42%, 99,23%, 87,05% и 93,11% соответственно. Ряд стран отказались признавать результаты голосования, а киевский режим продолжил обстрелы жилых районов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что губернатор Владимир Сальдо описал обстановку в подконтрольном Киеву Херсоне.