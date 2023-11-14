По частям: на Украине возмутились идеей принятия в НАТО без некоторых территорий
Ермак не согласился с идеей принятия Украины в НАТО по частям
Фото: www.globallookpress.com / Sascha Steinach via www.imago-im
В офисе Владимира Зеленского недовольны предложенным методом присоединения к блоку.
На Украине недовольны идеей принятия страны в НАТО без новых регионов России. Предложение экс-генсека Альянса Андерса Фог Расмуссена прокомментировал глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
Ранее бывший генсек НАТО предложил принять в блок Украину без перешедших по итогам референдума к России регионов, что, по его мнению, снизит напряженность между Альянсом и российской стороной. К слову, вступление Украины в НАТО невозможно, пока страна находится в состоянии конфликта. Но этого можно избежать, если инициировать процедуру вхождения государства без части регионов.
Однако Ермак, комментируя идею, напомнил о важности для киевского режима взять территории Донбасса и Крыма.
«Это мнение Андерса. …Он знает о наших принципах: независимость, территориальная целостность, суверенитет», — заявил глава офиса Владимира Зеленского в Гудзоновском институте в Вашингтоне.
Ермак также добавил, что данная идея вряд ли осуществима вообще.
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Присоединение к России новых регионов и начало спецоперации
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.
После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвал миротворческую миссию России «вторжением», усилил санкционное давление и фактически объявил РФ войну. С первых дней спецоперации они оказывают поддержку Незалежной, поставляя вооружение и обучая боевиков ВСУ по стандартам НАТО.
Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.
Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР), а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам проведенных в сентябре прошлого года на этих территориях референдумов, где за присоединение проголосовали 98,42%, 99,23%, 87,05% и 93,11% соответственно. Ряд стран отказались признавать результаты голосования, а киевский режим продолжил обстрелы жилых районов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал Крым частью истории России.