Трижды вызывали врачей: появились подробности последних дней жизни музыканта Николая Плявина

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Bednyakov

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Последний месяц жизни клавишника и барабанщика Николая Плявина мучало сильное головокружение.

Музыкант Николай Плявин был найден мертвым в съемной квартире. Тело рокера лежало в луже крови. Как сообщил источник 5-tv.ru, мертв Плявин был приблизительно сутки.

Обнаружил тело сын, который пытался дозвониться до родственника, но так и не смог, хотя отец всегда был на связи. Последний их разговор был 10 ноября. Наследник рок-исполнителя заволновался и решил навестить папу.

Как рассказал источник 5-tv.ru, в последний месяц жизни Плявин неоднократно жаловался на плохое самочувствие, к нему вызывали скорую трижды. Обычно клавишника мучало сильное головокружение, которое не давало делать даже самые простые вещи.

Музыкант Николай Плявин найден мертвым в съемной квартире в луже крови

Обычно скорая приезжала, осматривала музыканта, делала ЭКГ, мерила давление и давала таблетки, и он оставался дома. В последний раз медики осматривали Плявина в первых числах ноября. Тогда врачам пришлось дожидаться сына, так как рок-исполнитель из-за плохого самочувствия даже не мог встать с кровати и открыть дверь. После этого музыканта госпитализировали, но он сам настоял на выписке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каком состоянии нашли тело клавишника из «Руки Вверх!».