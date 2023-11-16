Музыкант Николай Плявин найден мертвым в съемной квартире в луже крови

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О биографии музыканта известно очень мало.

Российский музыкант, клавишник и ударник Николай Плявин найден мертвым в съемной квартире в Москве.

Причина смерти пока не установлена, но источники 5-tv.ru сообщают, что мужчина был весь в крови. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Музыкант играл преимущественно в рок-группах, но интервью избегал и о его биографии известно очень мало. Мужчина родился 6 июня 1959-го. Клавишник Николай Плявин также может похвастаться наличием профессионального образования. Музыкой занимался всегда, сколько себя помнит. В его портфолио — сотрудничество с самыми известными музыкантами, среди которых Виктор Зинчук и Евгений Осин. Также играл в малоизвестной группе «Кукуруза».

Играл вместе со своим братом — Александром Плявиным. Мужчина также принимал участие в работе с российскими рок-группами, но умер гораздо раньше — в 2014 году.

Ранее сообщал, что в петербурге умер сооснователь рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин.