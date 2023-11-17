Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 20 по 26 ноября

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Какие изменения будут ждать представителя каждого знака на новой неделе?

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе с 20 по 26 ноября 2023 года.

22 ноября вектор направленной жизненной энергии Солнца переходит в пространство огненного и свободолюбивого Стрельца, побуждая к уверенности в себе и чувству уникальности каждого индивида. Марс в пятницу последует за светилом, усиливая пары его души и склоняя к благородству и великодушию. Учитывая, что Меркурий также находится в этом секторе небосвода, можно смело настроиться на оптимизм, стремление к познанию и мудрости.

Поиск смысла жизни и постановка цели венчаются успехом. Люди становятся более общительны, деятельны и открыты для всего нового. Благоприятны для обращения к начальству, в судебные инстанции, участию в конкурсах, соревнованиях, рекламных компаниях и научных дебатах. Деловым людям стоит исследовать этот период для заключения контрактов с партнерами из других регионов и расширения сферы бизнеса. При правильном использовании ресурсов, подаренных щедрым Юпитером, управляющим знаком Стрелец, можно добиться больших успехов в намеченных планах и проектах.

Венера, как индикатор взаимоотношений в социуме и партнерстве настроена весьма миролюбиво и помогает найти правильного союзника и компаньона для любого дела — людей, которые поддержат начинания. Она призывает видеть лучшее в близких, слышать друг друга и строить крепкие отношения. Это наилучшее время для того, чтобы заниматься самопознанием, продвигать свои уникальные и смелые идеи, уверенно идти вперед, не нуждаясь в одобрении своих действий, для путешествия и расширения собственных горизонтов с помощью книг, фильмов, получения хорошего образования.

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Овен — гороскоп на неделю с 20 по 26 ноября

Вам не помешает бдительность в дальних поездках и путешествиях — объективно оценивайте свои возможности. Реализация планов пока трудно осуществима, а желание выйти на новый уровень или повысить статус может сопровождаться нарушением морально-этических норм и правил, что чревато неприятностями с законом или судебными разбирательствами.

Телец — гороскоп на неделю с 20 по 26 ноября

На данном этапе вам характерна импульсивность и непредсказуемость поведения, возможна болезненная реакция на социальные процессы. Неожиданные финансовые процессы приносит обращение в кредитные организации. Постарайтесь сдерживать эмоциональные порывы в отношении друзей, спонсоров, общественных лидеров.

Близнецы — гороскоп на неделю с 20 по 26 ноября

У Близнецов вопросы брака, делового партнерства и сотрудничества, заключения договоров и сделок претерпевают затруднения. Недооценка опасностей и излишний авантюризм приводят к просчетам. Приветствуется сдержанное и уважительное поведение в отношении окружающих.

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Рак — гороскоп на неделю с 20 по 26 ноября

Примите как временные трудности непредвиденные ситуации в дальних поездках и путешествиях, в научно-исследовательской работе, по месту службы или в процессе получения образования. Не стоит усердствовать с ремонтом и прочими бытовыми делами, так как вы настроены придраться даже к несущественным мелочам.

Лев — гороскоп на неделю с 20 по 26 ноября

В вас бурлит сексуальная энергия, склоняющая к опасным увлечениям и развлечениям. Это чревато разрушением существующих любовных связей или совсем не романтическим свиданиям. Также не стоит сейчас поддаваться азарту и риску во время спортивных мероприятий, спекуляциям с ценными бумагами и игре на фондовой бирже или в лотерею.

Дева — гороскоп на неделю с 20 по 26 ноября

Ссора с родителями или супругами приводит к ощущению тяжести домашней жизни. Возможны судебные разбирательства с родственниками из-за имущества или наследства. У представителей бизнеса — разлад с партнерами из-за недвижимости. Рассчитывайте на себя, так как окружающие могут подвести, не сдержав договоренности.

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Весы — гороскоп на неделю с 20 по 26 ноября

Весы могут ощутить состояние житейской неустроенности, столкнуться с разногласиями, суетой или сплетнями на работе. Поездки в командировку окажутся напрасными, а деловые контакты не такими перспективными, как хотелось бы. Желание сделать все дела одновременно и уровни многозадачности приводят к повышенной нервозности. Поможет составление плана на день и четкое. следование расписанию.

Скорпион — гороскоп на неделю с 20 по 26 ноября

Скорпионов тянет к беспорядочным тратам и роскошам, непомерным расходам и жизни не по средствам. Много сил и финансов уходит на удовольствия: дорогостоящие подарки детям и возлюбленным. Деятельность, связанная с рекламой, развлекательными мероприятиями, спортивными ставками и сделками, связанными с ценными бумагами, не принесет желаемой прибыли.

Стрелец — гороскоп на неделю с 20 по 26 ноября

Обратите внимание, что переоценка себя и навязывание своей морали близким осложняет отношения с родителями и членами семьи. Фиксация внимания сейчас сосредоточено на решении домашних и семейных дел. При этом стоит воздержаться от сделок. с недвижимостью, с землей, со сдачей помещения в аренду.

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Козерог — гороскоп на неделю с 20 по 26 ноября

Козероги склонны встать на паузу в отношениях с родственниками, отгородиться от взаимодействия с внешним миром и социумом. Кому-то все-таки не удастся избежать участия в склочных и интриганских ситуациях. Вы способны разоблачить обман в своем окружении — все тайное неизбежно оглашается. Будьте внимательны при работе с документами — не исключены ошибки, искажение информации или утеря важных бумаг.

Водолей — гороскоп на неделю с 20 по 26 ноября

Водолеи могут удивить всех эксцентричностью поведения, а отсутствие перспективных жизненных стратегий и целей приводит к бесполезной трате сил и средств на развлечения, вследствие чего финансовые дела запутываются с непредсказуемым исходом. Друзья или освоение нового хобби также потребуют материальных средств и свободного времени.

Рыбы — гороскоп на неделю с 20 по 26 ноября

У рыб непреодолимая сила вызывает стремление самоутвердиться и выделиться из коллектива. В вас растет озабоченность труднодостижимыми целями. Справиться со многими проблемами получится через приложение усилий. Не вступайте в конфликты с вышестоящими лицами и организациями, а также с пожилыми людьми.

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