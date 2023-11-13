«По генералам»: на Украине сообщили о неожиданном ходе Владимира Зеленского

Фото: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert

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В Верховной раде рассказали, что высокопоставленным боевикам ВСУ грозят уголовные дела. Разногласия в военно-политическом руководстве страны продолжают обостряться.

Против генералов Вооурженных сил Украины (ВСУ) уже в ближайшие дни могут быть начаты процессуальные действия. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«На этой неделе будут процессуальные действия по генералам», — написал украинский чиновник.

Разногласия в политических и военных верхах Украины продолжают обостряться особенно стремительно после скандального интервью главкома ВСУ Валерия Залужного. В беседе с изданием The Economist он заявил, что «скорее всего, глубоко и красивого прорыва» от украинкой армии уже ждать не придется. Ситуацию на фронте военачальник оценил как патовую и тупиковую.

Гончаренко в своей публикации указал на то, что теперь президент Украины Владимир Зеленский «делает свой ход». Примечательно, что сам украинский лидер, комментируя слова Залужного, сослался на усталость ВСУ.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Спустя почти полтора года проведения спецоперации украинская сторона начала контрнаступление. Владимир Путин подтвердил его начало 4 июня. Согласно последним данным Минобороны РФ, только за четыре месяца контрнаступления потери Украины составили свыше 90 тысяч боевиков. Армии РФ также удалось уничтожить 1900 бронемашин и порядка 600 танков.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США оценили общие потери Украины с начала российской спецоперации.