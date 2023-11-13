«По генералам»: на Украине сообщили о неожиданном ходе Владимира Зеленского

София Шафиуллина 85 0

Нардеп Гончаренко анонсировал процессуальные действия в отношении генералов ВСУ

«По генералам»: на Украине сообщили о неожиданном ходе Владимира Зеленского

Фото: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert

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В Верховной раде рассказали, что высокопоставленным боевикам ВСУ грозят уголовные дела. Разногласия в военно-политическом руководстве страны продолжают обостряться.

Против генералов Вооурженных сил Украины (ВСУ) уже в ближайшие дни могут быть начаты процессуальные действия. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«На этой неделе будут процессуальные действия по генералам», — написал украинский чиновник.

Разногласия в политических и военных верхах Украины продолжают обостряться особенно стремительно после скандального интервью главкома ВСУ Валерия Залужного. В беседе с изданием The Economist он заявил, что «скорее всего, глубоко и красивого прорыва» от украинкой армии уже ждать не придется. Ситуацию на фронте военачальник оценил как патовую и тупиковую.

Гончаренко в своей публикации указал на то, что теперь президент Украины Владимир Зеленский «делает свой ход». Примечательно, что сам украинский лидер, комментируя слова Залужного, сослался на усталость ВСУ.

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Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Спустя почти полтора года проведения спецоперации украинская сторона начала контрнаступление. Владимир Путин подтвердил его начало 4 июня. Согласно последним данным Минобороны РФ, только за четыре месяца контрнаступления потери Украины составили свыше 90 тысяч боевиков. Армии РФ также удалось уничтожить 1900 бронемашин и порядка 600 танков.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США оценили общие потери Украины с начала российской спецоперации.

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