Фото: Reuters / GLEB GARANICH

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Боевики ВСУ опасаются, что ситуация в зоне спецоперации России ухудшится настолько, что придется двигаться далеко назад.

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) поселился страх серьезного отступления из-за ослабления внимания и поддержки со стороны Запада и США. Об этом сообщает издание Daily Beast.

Боевики считают, что уменьшение помощи со стороны западных союзников только позволит России добиться больших успехов на поле боя, ведь Украина не может сама себя обеспечивать оружием. В связи с этим, неонацисты армии Украины считают, что им придется отступать.

«У нас есть партнеры, и мы получим от них помощь, но ее будет намного меньше, или война дойдет до Львова», — указал один из боевиков ВСУ.

Издание также отмечает, что Вооруженным силам Украины, вероятно, придется нормировать использование оружия из-за обострения конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

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Спецоперация на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к гражданам страны и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Глава российского государства акцентировал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки разрешить конфликт дипломатическим путем Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны Европейского союза и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Обострение конфликта между Израилем и ХАМАС

Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с начала конфликта на территории Украины общие потери ВСУ составили 190 тысяч боевиков убитыми и ранеными.