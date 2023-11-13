Российские военные отразили атаку штурмовиков ВСУ в районе Работина

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Россия продолжает спецоперацию на Украине. За минувшие сутки поражение было нанесено по нескольким бригадам армии Владимира Зеленского.

Российские военные сорвали планы боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать на запорожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России, приводя данные из зоны спецоперации за сутки.

Так, по информации ведомства, наши бойцы отбили атаку штурмовой группы 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

Кроме того, на данном участке было нанесено поражение 117-й механизированной бригаде армии Украины.

«Потери противника на данном направлении составили до 40 военнослужащих, два автомобиля», — уточнили в Минобороны.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к гражданам страны и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Глава российского государства акцентировал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки разрешить конфликт дипломатическим путем Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны Европейского союза и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что западные страны засомневались в возможности дальнейших поставок тяжелой техники на Украину.