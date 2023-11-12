«Засыпаем-отдыхаем»: как массаж помогает при бессоннице

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jiri Hubatka; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Процедура способствует решению проблем со сном. Как именно?

Многие люди часто сталкиваются с бессонницей в своей жизни. В такой ситуации не превратиться в Тайлера Дердена из «Бойцовского клуба» помогает массаж. О том, как именно такая процедура способствует возвращению здорового сна, рассказал эксперт в области физической реабилитации и механики тела Владимир Бондаренко эксклюзивно сайту 5-tv.ru.

«Вообще 40-50% испытывают проблемы с триггерными точками, с перенапряжением мышц, со стрессами и так далее. И как раз массаж способствует расслаблению полностью мышц и хорошему дальше походу ко сну. И, кроме этого, массаж активно влияет на наши гормоны. С помощью массажа мы начинаем вырабатывать такой гормон как серотонин», — сказал эксперт.

Он пояснил, что серотонин — это гормон «засыпания». И он вырабатывается с 21:00 до 23:00. Это лучшее время для того, чтобы лечь спать. Благодаря массажу начнет вырабатываться серотонин, а к часу ночи в человеческом организме будет появляться мелатонин. Он помогает уйти в стадию глубоко сна. Поэтому и важно ложиться спать вовремя и периодически делать массаж.

«Массаж можно делать утром, в обед, вечером. Главное, чтобы массаж был проделан курсом, как минимум десять сеансов, лучше всего через день. Если вы будете делать массаж один-два раза в неделю, то вы никакого видимого эффекта не увидите. Поэтому делаем массаж полноценно и засыпаем-отдыхаем», — сказал Бондаренко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как быстро похудеть с помощью массажа.