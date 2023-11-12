Топор в спине и деньги сыну: неизвестные факты из жизни Ильи Олейникова

Фото: Белинский Юрий / ТАСС

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Народный артист России ушел из жизни 11 лет назад.

Народный артист России и лауреат премии «ТЭФИ» Илья Олейников ушел из жизни 11 лет назад. Редакция 5-tv.ru собрала неизвестные факты из жизни актера.

Родители хотели, чтобы Илья Олейников стал музыкантом

Семья Ильи Олейникова в детстве пыталась приучить его к музыке. Сперва отец заставлял мальчика петь перед гостями на стуле. Но эти моменты Олейников не любил, потому что после выступления все считали своим долгом прихватить его за щечки и тягать их в разные стороны. Актер признавался, что после подобного, его лицо болело несколько дней. Затем ему нашли учителя по скрипке. Однако с преподавателем Олейников так и не нашел общего языка.

«Я, конечно, не знал, как звучит ни сама гамма, ни эта „прэлэстная пэсенка“, но название „Петушок“ настолько меня заинтриговало, что мое знакомство с „божэствэнным инструмэнтом“ я решил начать не с гамм, а именно с „Петушка“. Учитель воспротивился и заявил, что так не бывает. Тогда воспротивился я», — рассказывал Олейников.

После этого маленького Илью хотели обучить игре на аккордеоне. Но и из этой затеи ничего не вышло. И отец, который настаивал на занятиях музыкой, от него отстал.

Постоянные драки цыган и топор в спине

Белинский Юрий / ТАСС

Также Олейников рассказывал, что провел детство в деревянном доме, а все удобства находились на улице. Но это оказалось не самым страшным. Напротив жили цыгане, которые постоянно что-то отмечали. Их застолья нередко заканчивались драками. По словам артиста, один раз он увидел мужчину, из спины которого торчал топор. При этом несчастный был еще в сознании и хотел убежать.

«Как-то, помню — мне тогда было четыре года, — слышим крик „Валеу!“, что по-молдавски значит „Караул!“. Смотрим — бежит мужик, а у него из спины топор торчит и кровь хлещет», — вспоминала звезда «Городка».

Олейников и Стоянов не любили отмечать дни рождения вместе

Белинский Юрий / ТАСС

Илья Олейников и Юрий Стоянов много раз пытались праздновать свои дни рождения вместе (актеры родились в один день, но с разницей в десять лет). После нескольких неудачных попыток, они зареклись больше так не делать. Предполагалось, что совместным торжеством они смогут сэкономить на ресторане, да и подарков получат в два раза больше. Казалось бы, идеальный план. Но что могло пойти не так? Правду в одном из интервью раскрыл Юрий Стоянов. Он рассказал, что праздник превращался в «армянскую свадьбу» и вакханалию.

«Мои друзья и родственники толком не знают его друзей и родственников. Приглашенные с его стороны — не знакомы толком с моими близкими», — рассказывал Стоянов.

Народный артист Российской Федерации добавил, что они с Олейниковым чувствовали себя настоящими идиотами, когда пытались всех познакомить и подружить. Именно поэтому было принято решение праздновать всегда по отдельности.

Безвозмездно отдал 80 тысяч долларов сыну

Артист Илья Олейников помог своему сыну Денису Кляверу в начале его музыкальной карьеры. Он отдал свои накопления в размере 80 тысяч долларов, чтобы «Чай вдвоем» могли снять первые клипы. При этом он отлично понимал, что может распрощаться с этой суммой, так как никаких гарантий успеха не было.

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Однако «чуйка» его не подвела, и дуэт Клявера и Костюшкина под названием «Чай вдвоем» выстрелил. Правда, отдать деньги сразу у парней не вышло. Рассчитаться с долгом музыканты смогли лишь полтора года спустя.

«Мы вернули ему все деньги в течение года-полтора. Это был принципиальный вопрос. Я хорошо понимал, что отец выделял эти средства, зная, что имеет все шансы их ни разу не увидеть», — рассказывал Клявер.

Причем в те времена Илья Олейников только начинал работать в «Городке». И 80 тысяч долларов на тот период считались для него гигантской суммой.

Съемки до самой смерти

Даже рак легких четвертой стадии с метастазами не заставил актера бросить любимое занятие. Олейников продолжал сниматься. Мужчина много курил, что не могло не сказаться на здоровье. После выявления онкологии врачи заявили, что бросать курить ему противопоказано. Ему разрешили не более пяти сигарет в день.

«Когда выявили онкологию, ему уже было противопоказано бросать. Врачи разрешили не больше пяти сигарет в день, чему он очень обрадовался», — вспоминала супруга.

Актер пытался бороться с болезнью всеми возможными способами. Он прошел курсы химио и лучевой терапии, а также пытался лечиться стволовыми клетками, но это не помогло. В больницу его увезли прямо со съемочной площадки. Врачи погрузили его в медикаментозный сон, но знаменитый актер больше не проснулся.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Клявер опубликовал трогательный пост в годовщину смерти Олейникова.