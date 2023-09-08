Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Звездный папа артиста никогда не критиковал сына. Так почему же певец не афишировал родственника?

Певец Денис Клявер стал звездой, не используя имя отца. А его папа, между прочим, автор программы «Городок» — Илья Олейников. И даже в детстве артист скрывал от сверстников, кто его отец. Изданию aif.ru стало известно, почему Клявер так поступал.

Когда певец ездил в детстве в лагерь, его отец еще не был состоявшиеся звездой. Но при этом музыкант даже тогда скрывал имя своего папы.

«Все равно для меня он всегда был, безусловно, ярчайшим артистом, даже несмотря на то, что тогда был не настолько реализован. Да, я не рассказывал всем, что я его сын. Но только потому, что у меня было какое-то внутреннее желание, чтобы меня самого воспринимали как индивидуальность, как личность, не привязывая к этому папины заслуги», — рассказал Клявер.

Артист отметил, что отец никогда его не критиковал и тем более не унижал.

Ранее 5-tv.ru писал, что Клявер назвал причину распада дуэта «Чай вдвоем».