Самый завидный жених: Леонардо Ди Каприо отмечает 49-летие

Фото: www.globallookpress.com / Nick Agro

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Как живет и на чем катается голливудский актер?

Знаменитый голливудский актер Леонардо Ди Каприо 11 ноября празднует свой 49-й день рождения. Редакция 5-tv.ru решила рассказать, как живет звезда.

Основная недвижимость Леонардо Ди Каприо

www.globallookpress.com / Rodrigo Reyes Marin

Ориол-Уэй, Лос-Анджелес, Калифорния

Первый дом Леонардо в Лос-Анджелесе на любимой знаменитостями улице Ориол-Уэй имеет довольно звездную историю. Особняк, возвышающийся над городом, сначала принадлежал Мадонне, у которой актер купил его за 2 миллиона долларов в начале 1990-х годов.

За последние два десятилетия Лео провел масштабную реконструкцию дома. К примеру, он добавил баскетбольную площадку. На протяжении многих лет актер сдавал недвижимость в аренду друзьям, в том числе Тоби Магуайру.

Карбон-Бич, Малибу, Калифорния

На Карбон-Бич находится бывший пляжный домик Леонардо, который он купил за 1,8 миллиона долларов в 1996 году после бешеного успеха фильма «Титаник». Актер провел полную реконструкцию бунгало 1950-х годов, добавив к нему две дополнительные спальни, просторную террасу с гидромассажной ванной, а также расширив окна, чтобы впускать больше морского воздуха. В 2016 году актер выставил на продажу резиденцию в Малибу и продал ее за впечатляющие 10,9 миллиона долларов.

Остров Блэкадор-Кей

Неподалеку от побережья Белизы находится частный остров Леонардо, купленный за 1,75 миллиона долларов в 2005 году совместно с его знакомым. Двое мужчин надеялись превратить Блэкадор-Кей (название острова) в эксклюзивный эко-курорт. Однако их планам не суждено было сбыться.

Парадайз-Коув, Малибу, Калифорния

В уединенном пляжном районе Парадайз-Коув находится одно из последних приобретений Леонардо: небольшое пляжное бунгало прямо на берегу Тихого океана. Известно, что актер приобрел дом у миллиардера Винни Виолы.

Разумеется, это далеко не все имущество миллиардера. Мы собрали только самые интересные.

Лучшие автомобили Леонардо Ди Каприо

Самый дорогой автомобиль Ди Каприо — Range Rover SV Autobiography стоимостью 215 000 долларов.

Также актера часто можно увидеть разъезжающим на своем Lexus RX Hybrid по улицам Лос-Анджелеса.

www.globallookpress.com / Michael Debets Range Rover SV Autobiography www.globallookpress.com / Natsuki Sakai Lexus RX Hybrid www.globallookpress.com / Bryan Smith Porsche Cayenne S www.globallookpress.com / Sebastian Geisler, via www.imago Volvo Polestar 2 www.globallookpress.com / Lev Radin Audi Q7 www.globallookpress.com / Cfoto Tesla Model S www.globallookpress.com / bg3 Fisker Karma www.globallookpress.com / Panoramic Toyota Prius

То, что у Ди Каприо есть вкус, весьма очевидно. Ведь артист владеет Porsche Cayenne S второго поколения, который впервые был представлен на Женевском автосалоне в 2010 году. Знаменитость выбрала гибридную версию SUV, чтобы заботиться об экологии.

Также звезду видели за рулем Volvo Polestar 2, Audi Q7, Tesla Model S, уникального Fisker Karma и, на удивление, Toyota Prius, которую он приобрел в 2006 году.

Конечно, это далеко не весь автопарк знаменитости. Как он только находит время, чтобы успевать кататься на всех своих автомобилях?

www.globallookpress.com / Michael Debets Range Rover SV Autobiography www.globallookpress.com / Natsuki Sakai Lexus RX Hybrid www.globallookpress.com / Bryan Smith Porsche Cayenne S www.globallookpress.com / Sebastian Geisler, via www.imago Volvo Polestar 2 www.globallookpress.com / Lev Radin Audi Q7 www.globallookpress.com / Cfoto Tesla Model S www.globallookpress.com / bg3 Fisker Karma www.globallookpress.com / Panoramic Toyota Prius

Главные женщины Леонардо Ди Каприо

Бриджит Холл (1994 год)

Instagram* / 1bridgethall

Лео и Бриджит встречались в самом начале карьеры актера. В 1998 году девушка рассказала журналу New York, что между ними «ничего не было». Тем самым она опровергла свои же слова о том, что Ди Каприо «был паршивым в постели. Секс был отвратительным».

Наоми Кэмпбелл (1995 год)

www.globallookpress.com / IMAGO/DGP/imageSPACE

Как и большинство модельных романов Ди Каприо в бурные 90-е, отношения Наоми и Лео были очень короткими. Однако знаменитости смогли после расставания сохранить дружеские отношения.

Бар Рафаэли (2005–2010 годы)

www.globallookpress.com / Simone Comi

Бар и Лео встретились на вечеринке, посвященной группе U2. Они встречались около пяти лет, прежде чем расстались, когда ему было 36, а ей 25.

«Лео подвергался сильному давлению от друзей, семьи и Бар, чтобы они сделали следующий шаг в своих отношениях и поженились», — рассказывали инсайдеры.

Камила Морроне (2017–2022 годы)

www.globallookpress.com / Rocco Spaziani

Морроне и Ди Каприо провстречались довольно долго. Анонимный источник даже сообщил журналистам, что Лео был «очень сильно влюблен и серьезен в намерениях». Они с Камилой «говорили о помолвке». Однако пара не выдержала отношений на расстоянии.

Джиджи Хадид (2022–2023 годы)

www.globallookpress.com / IMAGO/mpiRW

Отношения Лео и Джилджи развивались довольно стремительно. Звезды вместе появлялись на различных мероприятиях. Однако их чувства быстро сошли на нет.

«Лео и Джиджи наслаждаются временем, проведенным вместе, когда они могут видеться друг с другом, но когда они заняты различными делами, они думают только о работе», — рассказывали журналисты.

Леонардо Ди Каприо пока так и не обрел семейное счастье. Надеемся, что у него все еще впереди.

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