Здоровье будет «хромать»: какие ТОП-5 ошибок убивают сон

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Что за факторы негативно сказываются на здоровье и как на них повлиять?

Многим нравится спать в комнате, постоянно наполненной свежим воздухом. Кто-то же, наоборот, предпочитает максимально душное пространство, а единственное, что способно помочь человеку уснуть — медикаменты.

С возрастом количество людей, жалующихся на качество сна, только возрастает. Какие факторы способны повлиять на это, на что обращать внимание и почему злоупотреблять снотворными опасно, изданию aif.ru объяснил сомнолог Алексей Мелехин.

Частые ошибки при засыпании

Как отмечает эксперт, чаще всего именно допускаемые человеком ошибки неизбежно ведут к тому, что он не может уснуть. На качество отдыха неизбежно влияют несколько факторов: уровень возбудимости, состояние нервной системы и препараты, которые человек принимает, чтобы сохранять тонус.

Если пациент пренебрегает элементарными правилами (прогулки перед сном, отказ от смартфона, умиротворяющая музыка и тд), то шанс «сбить режим» очень велик. Также причины нередко могут крыться и в физическом нездоровье, но вызванном соматическими причинами, которые вовремя не распознаны и не вылечены.

На фоне регулярного стресса организм вытесняет сон как необходимый процесс для восстановления, запуская процесс болезни.

Стоит ли пытаться корректировать сон?

Сегодня в интернете можно найти сотни различных методик, как сделать сон здоровее или вернуть его в свою жизнь. Однако чаще всего все эти способы не только не имеют доказанной эффективности, но и порой способны нанести большой вред

Ссомнолог говорит, что физические нагрузки, например, не только не способны скорректировать сон, но они даже усугубят проблему: после перегрузок человек заедает стресс или стремится вознаградить себя спиртным. На деле же все это только отдаляет от результата и приближает прием у врача.

По словам Мелехина, идеальным вариантом восстановить режим и качество сна должна стать консультация профильных специалистов.

Что нужно, чтобы снова начать спать?

Чтобы качество сна всегда радовало своего «обладателя», специалисты советуют обращать внимание на четыре составляющие. Первый пункт: важно, чтобы нервная система чувствовала себя безопасно, не была в состоянии перенапряжения.

Чтобы прийти к этому состоянию, необходимо регулярно проводить психологический анализ: какие именно факторы способны вывести вас из себя. Это позволит посмотреть на себя как бы со стороны и лучше понять, в чем проблема.

Следующее — надо разобраться с вопросом искусственной гигиены сна. Гигиена сна, как подчеркивают врачи, очень важна, но и в этом случае важно не впадать в крайности.

Ни в коем случае нельзя заставлять себя спать, это должно стать естественным процессом. Пациенту с жалобами на качество отдыха в первую очередь нужно отказаться от гаджетов, посторонних рекомендаций и препаратов — они лишь отдаляют от нужного результата.

Третье — обязательно надо побеспокоиться о том, чтобы создать зону безопасности у себя дома. Тут стоит завести свои ритуалы, свои опоры. В этот список должны войти те вещи, которые вам по душе.

Четвертый пункт — эмоциональная экология. Важно, чтобы организм умел фильтровать чувства и эмоции и вовремя «отключался» от них. Для этого хорошо перед сном выполнять простую технику: 5 минут — меня нет.

Тут стоит четко задать себе вопрос: скажи, пожалуйста, как ты себя эмоционально чувствуешь? Что с тобой происходит? После ответа на этот вопрос важно услышать себя и последовать за собственными ощущениями.

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