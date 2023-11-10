Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Украинским боевикам не удалось осуществить задуманное в начале лета. Контрнаступление было сорвано еще в его начале.

Российские бойцы разрушили планы боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) по контрнаступлению в Херсонской области, опередив их. Об этом заявил украинский штурмовик, назвавшийся Степаном, в интервью французской газете Figaro.

Боевик рассказал, что армия Украины планировала начать контрнаступление 6 июня, однако в этот день российские военные перебросили силы с левого берега Днепра и сорвали планы неонацистов по переправке через реку. В итоге ВСУ пришлось срочно менять план действий — изначально они хотели нанести удар по Херсонской области для перекрытия пути в Крым.

Удар, по словам Степана, армия Украины хотела приурочить ко «Дню Д» — дате высадки англо-американских войск в Нормандии в 1944 году.

«Это должно было стать знаком для армии Зеленского, ориентированного на союз с Западом», — добавил боевик.

Таким образом, контрнаступление армии Украины, которому добавили некоторого символизма, было сорвано еще в самом его начале.

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В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер заявил, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии были проигнорированы Киевом. Именно поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

Недавно Путин заявил, что украинское контрнаступление полностью провалилось. Глава государства отметил, что Украина еще готовит новые операции на отдельных участках фронта, но о них известно руководству РФ, принимаются соответствующие меры.

Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя назвал контрнаступление завершенным, и армия РФ ведет активные боевые действия по всему фронту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем российские бойцы ведут охоту за беспилотниками ВСУ.