WP: высокопоставленные офицеры ВСУ погибли от ракетного удара в Запорожье

Фото: REUTERS / Valentyn Ogirenko

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По данным издания Washington Post, удар был нанесен по месту скопления украинских военнослужащих, собравшихся для награждения личного состава.

Несколько высокопоставленных украинских офицеров погибли в результате ракетного удара, нанесенного по подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом стало известно изданию Washington Post.

Украинские нацисты собрались для проведения церемонии награждения боевиков ВСУ, когда был совершен удар. В материале отмечается, что украинская сторона потеряла по меньшей мере 19 боевиков.

«В результате <…> ракетного удара погибли <…> несколько высокопоставленных офицеров и некоторые из лучших бойцов 128-й бригады», — пишут авторы.

Всего, по данным газеты, на награждении присутствовало порядка 100 боевиков.

Президент Украины Владимир Зеленский несколькими днями ранее, 5 ноября, сообщил, что по боевикам 28-й горно-штурмовой бригады ВСУ был нанесен удар. По данным местных СМИ, украинский лидер говорил об инциденте, произошедшем 3 ноября.

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов подтвердил атаку. По его информации, она привела к гибели 50 боевиков.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой стали денацификация и демилитаризация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой Народных Республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин подал сигнал, который содрогнул Запад.