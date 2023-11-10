Седина в 30 лет: почему волосы начинают терять цвет в раннем возрасте

Фото: www.globallookpress.com / Mari Barlow

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Этот процесс не всегда связан со старением.

Седые волосы не всегда являются признаком старения. Об этом в беседе с aif.ru рассказала врач-эндокринолог Юлия Сидоркина.

По словам специалиста, за цвет волос отвечает меланин. Этот пигмент вырабатывается в особых клетках — меланоцитах. Если его недостаточно, волосы теряют цвет.

Первые седые волосы у людей европеоидной расы могут начать появляться уже в 25-30 лет. При этом мужчины обычно седеют раньше женщин. Чаще всего процесс начинается в зоне бороды и висков. У женщин — в затылочной и теменной области.

Ранняя седина может быть спровоцирована гормональными проблемами, например, с щитовидной железой. Также негативно влияют аутоиммунные заболевания, болезни пищеварительной системы и нехватка витаминов и микроэлементов. Кроме того, негативный эффект могут оказывать экологические факторы, а также долгое пребывание в неблагоприятных условиях, например, на работе. Иногда на появление седины сказывается наследственность, жесткая диета, вегетарианство и даже стресс.

Для предотвращения ранней седины важно спать не менее семи часов, сбалансировано питаться и не забывать о физической нагрузке. Также важно помнить про прием витаминов и соблюдении водного баланса.

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