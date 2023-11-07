Длиннее всего тела: как живет женщина с двухметровыми волосами

Фото: www.globallookpress.com / Liz Gregg

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С какими трудностями она сталкивается каждый день?

Полька Каролина Чайковска отрастила почти двухметровые волосы и рассказала, как ей живется с такой прической. Об этом пишет издание Metro.

Отмечается, что у 30-летней девушки всю жизнь была длинная коса. Только в подростковом возрасте она устроила бунт против родителей и подстриглась на 30 сантиметров.

Этот шаг огорчил родных Каролины, и с тех пор она обращается к парикмахеру только для того, чтобы подровнять кончики. Сейчас ее волосы длиннее тела: они превышают 1,7 метра при ее росте в 150 сантиметров.

По словам обладательницы пышной шевелюры, она тратит колоссальное количество времени и средств на уход. Девушка рассказала, что на ночь всегда заплетает косу.

При уходе за волосами она использует маску, шампунь и кондиционер, а иногда — только шампунь и бальзам. На вопрос, как она сушит двухметровые волосы, Каролина ответила, что, если есть время, дает им высохнуть самим, а если торопится куда-то, сушит холодным воздухом либо воздухом средней температуры.

Полячка вместе с тем поделилась, что часто наступает на свои локоны, а ее друзья по неосторожности садятся на них. Она призналась, что больнее всего было, когда случайно наехала на них креслом на колесиках на работе.

После этого случая она старается носить волосы в пучке. Чайковска подытожила, что без ума от своей прически и не планирует ничего менять, несмотря на противоречивые комментарии людей.

Рекордсменкой по длине шевелюры в мире является жительница Флориды. Длина ее прядей достигает 33,5 метра.

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